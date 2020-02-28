بومبيو: عرضنا على إيران المساعدة لصد كورونا لكنها لا تشارك المعلومات

المناطق - وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده عرضت المساعدة على إيران ودول أخرى في مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وقال بومبيو في جلسة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اليوم الجمعة: “لقد عرضنا المساعدة على إيران وأكدنا بوضوح لدول ومناطق أخرى أن الولايات المتحدة تدعم تقديم المساعدة الإنسانية لإيران في مكافحة فيروس كورونا”.

وأشار إلى إمكانية توصيل المساعدات لإيران عبر قناة إنسانية تم إطلاقها مع سويسرا مؤخرا، وأكد أن الولايات المتحدة ستسخر كافة قدراتها الدبلوماسية لتقديم “المساعدة التقنية والطبية كلما كان ذلك ممكنا”.

وأضاف أن إيران لا تملك بنية تحتية صحية متينة، معربا عن قلقه من أن طهران لا تشارك المعلومات حول انتشار الفيروس على أراضيها.

وبلغ عدد الإصابات بكورونا في إيران زهاء 340 حالة، انتهت 24 منها على الأقل بالوفاة، حيث تحولت البلاد إلى إحدى أكبر البؤر لتفشي الفيروس، إلى جانب الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا.