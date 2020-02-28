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فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يجتمع مع مستشفى الصحة النفسية بعسير

فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يجتمع مع مستشفى الصحة النفسية بعسير
http://almnatiq.net/?p=837432
المناطق - عسير

عقد بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير صباح امس اجتماع برئاسة مدير عام فرع الوزارة بالإنابة الأستاذ هادي بن عايض الشهراني وفريق العمل المكون من مدير المسؤولية الاجتماعية بالفرع ومدير العلاقات العامة والاعلام و مديرة ادارة الاشراف على الفروع الايوائية ومديرة إدارة الحماية الاجتماعية بالمشرف العام على مستشفى الصحية النفسية بأبها المهندس علي بن محمد القحطاني وفريق عمله صباح امس بقاعة الاجتماعات بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير ويهدف الاجتماع لبحث سبل التعاون بين الجهتين لتقديم الخدمة المميزة لجميع المستفيدين كما تطرق الاجتماع الى إقامة لقاء وعقد ورش عمل تثقيفية توعوية بالأمراض النفسية وبأضرار المخدرات ويستهدف جميع شرائح المجتمع كما تم الاتفاق على عمل مذكرة شراكة للجهتين .

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