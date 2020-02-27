احدث الأخبار

“مدني الجوف “ينهي استعداته لليوم العالمي للدفاع المدني
منطقة الجوف
 فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يجتمع مع مستشفى الصحة النفسية بعسير
منطقة عسير
 انطلاق فعاليات أغلى سباقات الخيل في العالم “كأس السعودية” بالرياض
أبرز المواد
 بومبيو: عرضنا على إيران المساعدة لصد كورونا لكنها لا تشارك المعلومات
أبرز المواد
 “التويجري” مدير مرور البكيرية إلى رتبة عميد
منطقة القصيم
 الاتفاق ينهي تحضيراته لاستضافة أبها
الرياضة
 الأمير الدكتور منصور بن متعب يصل القاهرة لتقديم واجب العزاء في وفاة “مبارك”
أبرز المواد
 وكيل إمارة منطقة تبوك يدشن الأحد فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة
منطقة تبوك
 كورونا.. البحرين تسجل إصابتين جديدتين وصلتا من إيران إحداهما “سعودية”
أبرز المواد
 الصربي ميلويفيتش مديرا فنيا للأهلي
أبرز المواد
 كورونا قد يحرم ليفربول من لقب الدوري الإنجليزي بعد انتظار 30 عاما
أبرز المواد
 ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 19 حالة
أبرز المواد
“مدني الجوف “ينهي استعداته لليوم العالمي للدفاع المدني

“مدني الجوف “ينهي استعداته لليوم العالمي للدفاع المدني

منطقة الجوف
فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يجتمع مع مستشفى الصحة النفسية بعسير

فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يجتمع مع مستشفى الصحة النفسية بعسير

منطقة عسير
انطلاق فعاليات أغلى سباقات الخيل في العالم “كأس السعودية” بالرياض

انطلاق فعاليات أغلى سباقات الخيل في العالم “كأس السعودية” بالرياض

أبرز المواد
بومبيو: عرضنا على إيران المساعدة لصد كورونا لكنها لا تشارك المعلومات

بومبيو: عرضنا على إيران المساعدة لصد كورونا لكنها لا تشارك المعلومات

أبرز المواد

“مدني الجوف “ينهي استعداته لليوم العالمي للدفاع المدني

http://almnatiq.net/?p=837435
المناطق - الجوف

أنهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف استعداداتها لليوم العالمي للدفاع المدني التي تنطلق الأحد السادس من شهر رجب لعام 1441هـ الموافق 1 مارس 2020.تحت شعار ( السلامة أولاً ) حيث بدأت إدارات الدفاع المدني بالمنطقة استعداداتها لهذه المناسبة منذ وقت مبكر من خلال عقد عددٍ من الاجتماعات التحضيرية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقال سعادة العميد/ فلاح بن محمد القحطاني اننا سنتشرف بمدني الجوف بتدشين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف -حفظه الله- .ويدشن سموه الكريم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بافتتاح المعرض المقام بمركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية

وعبر سعادة العميد القحطاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف حفظه الله لاهتمامه ورعايته لهذه المناسبة التي تجسد حرص سموه على مشاركة رجال الدفاع المدني خلال الاحتفال بهذه المناسبة .
مبيناً أن المعرض يضم عددا من الأجنحة للجهات المشاركة وتقدم برامج في التوعية الوقائية موجهة للأسرة ومعارض عن أحدث معدات السلامة الوقائية .
وأوضح أن الدفاع المدني يشارك المنظمة الدولية للحماية المدنية الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني الذي يوافق الأول من شهر مارس من كل عام ويأتي شعاره لهذا العام” السلامة أولا” .
وأضاف العميد القحطاني أن الدفاع المدني يسعى لمد جسور التواصل مع كافة الجهات الحكومية والأهلية لرفع مستوى الوعي والتبصير بأسباب الحوادث والحرص على تحقيق مبدأ السلامة من كافة المخاطر المحيطة بالإنسان .
داعياً المولى القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة .

روابط ذات صلة

إدارة تعليم الجوف تعقد ورشة عمل للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي

إدارة تعليم الجوف تعقد ورشة عمل للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي
إدارة “تعليم الجوف” تودع 5.2 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

إدارة “تعليم الجوف” تودع 5.2 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات
1759 متقدمة للاستفادة من مبادرة “اكاديمية المرأة” في تعليم الجوف

1759 متقدمة للاستفادة من مبادرة “اكاديمية المرأة” في تعليم الجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*