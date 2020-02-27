“مدني الجوف “ينهي استعداته لليوم العالمي للدفاع المدني

المناطق - الجوف

أنهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف استعداداتها لليوم العالمي للدفاع المدني التي تنطلق الأحد السادس من شهر رجب لعام 1441هـ الموافق 1 مارس 2020.تحت شعار ( السلامة أولاً ) حيث بدأت إدارات الدفاع المدني بالمنطقة استعداداتها لهذه المناسبة منذ وقت مبكر من خلال عقد عددٍ من الاجتماعات التحضيرية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقال سعادة العميد/ فلاح بن محمد القحطاني اننا سنتشرف بمدني الجوف بتدشين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف -حفظه الله- .ويدشن سموه الكريم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بافتتاح المعرض المقام بمركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية

وعبر سعادة العميد القحطاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف حفظه الله لاهتمامه ورعايته لهذه المناسبة التي تجسد حرص سموه على مشاركة رجال الدفاع المدني خلال الاحتفال بهذه المناسبة .

مبيناً أن المعرض يضم عددا من الأجنحة للجهات المشاركة وتقدم برامج في التوعية الوقائية موجهة للأسرة ومعارض عن أحدث معدات السلامة الوقائية .

وأوضح أن الدفاع المدني يشارك المنظمة الدولية للحماية المدنية الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني الذي يوافق الأول من شهر مارس من كل عام ويأتي شعاره لهذا العام” السلامة أولا” .

وأضاف العميد القحطاني أن الدفاع المدني يسعى لمد جسور التواصل مع كافة الجهات الحكومية والأهلية لرفع مستوى الوعي والتبصير بأسباب الحوادث والحرص على تحقيق مبدأ السلامة من كافة المخاطر المحيطة بالإنسان .

داعياً المولى القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة .