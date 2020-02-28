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منظمة الصحة العالمية : خطر فيروس كورونا على العالم ينتقل من مرتفع إلى مرتفع جدا

منظمة الصحة العالمية : خطر فيروس كورونا على العالم ينتقل من مرتفع إلى مرتفع جدا
http://almnatiq.net/?p=837441
المناطق - واس

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروسادهانوم غبريسوس أن خطر فيروس كورونا (كوفيد 19) على العالم انتقل من مرحلة مرتفع إلى مرتفع جدا، وهي أعلى درجة من درجات التحذير. أَي أنه قد يتطور إلى وباء وجائحة على مستوى العالم, مشيرًا إلى أن هذا الإعلان لا يهدف لبث الخوف، بل هو تقييم للأوضاع بعد انتشار الفيروس على نطاق واسع جغرافيًا، وهو دعوة للدول لتسريع وتكثيف استعداداتها لمواجهة الوباء حال تفشيه على أراضيها.
وأضاف أن الصين شهدت خلال الساعات الـ 24 الماضية 329 حالة إصابة جديدة ، وهو أقل عدد إصابات جديدة منذ شهر.
وأوضح أن عدد الإصابات بالفيروس داخل الصين بلغت 78959 حالة، بينها 27959حالة وفاة وخارج الصين 4351 حالة إصابة في 49 دولة، بينها 67 حالة وفاة.
وقالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف المديرة التقنية لبرنامج الطوارئ إن المنظمة تدرس حاليًا ظاهرة عودة الإصابة إلى مرضى بالفيروس تم شفاؤهم ، حيث تتابع العديد من المرضى الذين تم شفاؤهم في الصين لفهم المزيد عن ذلك.

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