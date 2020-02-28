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المملكة تهدي مصر جزءا من كسوة الكعبة لمتحف العاصمة الإدارية الجديدة

المملكة تهدي مصر جزءا من كسوة الكعبة لمتحف العاصمة الإدارية الجديدة
http://almnatiq.net/?p=837449
المناطق - الرياض

تسلم وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، جزءا من كسوة الكعبة من السفير السعودي بالقاهرة أسامة النقلي لوضعه في متحف الآثار بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، إنه سعيد جدا بتواجده في متحف العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدم قطعة من كسوة الكعبة كإهداء للمتحف، مشيرًا إلى أن هذه القطعة رمز من رموز العلاقات التاريخية والاستراتيجية القوية بين البلدين.

وأشار النقلي ، خلال لقاء خاص ببرنامج “الجمعة في مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الجمعة، إلى أنه كلما زار العاصمة الإدارية الجديدة وجد شيىء جديد، مؤكدا أنها مدينة مطورة، ومقامة على أحدث الأسس المعمارية العالمية.

وأكد أن العلاقات التي تربط بين مصر والسعودية تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث كانت أول زيارة للملك عبدالعزيز بعد توحيد المملكة كانت إلى مصر، وفيها التقى مع قادة وزعماء العالم.

فيما أكد الوزير أن كسوة الكعبة تعبر عن عمق وقوة العلاقات بين مصر والسعودية، قائلا “إنها أول هدية يتلقاها المتحف لها قيمة كبيرة وهي أروع هدية يستقبلها المتحف”.

وأعرب المسؤول المصري عن ثقته في أن تحذو دول أخرى حذو السعودية وتهدي متحف العاصمة أو المتاحف الأخرى المصرية قطعا أثرية تعبر عن حضارتها.

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