“قوة التطوع ” ورشة عمل بنادي أمانة الجوف التطوعي.

المناطق - الجوف

نفذت أمانة منطقة الجوف ممثلة بنادي الأمانة التطوعي ورشة عمل بعنوان “قوة التطوع”وذلك بمقر النادي .

وتضمنت ورشة العمل التي قدمتها مديرة النادي منيره الودعاني العديد من المحاور حول أهمية العمل التطوعي ودوره في خدمة وتنمية المجتمع في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ الى زيادة عدد المتطوعين بالإضافة إلى انه تم استعراض أهداف العمل التطوعي ودوافعه وأخلاقيات التطوع ومنافعه .

وأكدت الودعاني أن هذه المبادرة التي تأتي بتوجيه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان وانطلاقا من المسئولية المجتمعية وأهمية تفعيل الدور التطوعي في القطاع البلدي بكافة الاتجاهات وإتاحة الفرصة لكافة فئات المجتمع للمشاركة .

وقالت القائده التربويه فاتن الدغماني أشعر بقيمة وجودي حين أرى مساهماتي البسيطة بالأعمال التطوعيه ، وقد أصبح لها تأثير قوي فيمن هم حولي وذلك بتوفير التدريب والتوجيه اللازم لهن وعقد الشراكات مع الجمعيات واللجان التطوعية لتعزيز هذا المفهوم. ومن جانبها ذكرت تغريد الخيبري عن أهمية العمل التطوعي في جوانب عديدة من حياتنا، فثمة الكثير من الفوائد المترتبة على ممارسته ، من أبرزها تعزيز البنية المجتمعية نظراً لأن الأعمال التطوعية تعود على المجتمع بالنفع ، حيث تساعد على تعزيز ثقة الفرد بنفسه من خلال التجارب الجديدة التي يقوم بها ، فيكتسب الكثير من الخبرات والمهارات الجديدة. كما ذكرت عبير صالح قائدة فريق مهيأ التطوعي أشاهد مشاركات تطوعية ورغبات جماعية لتقديم الأفضل ، وتلك المهارات التي طالما نفتقدها وهي تعزز مفاهيمها لدينا اليوم بواسطة العمل التطوعي الذي أصبح “ثقافة المجتمع” حيث أعددت فريق متكامل يدعم هذا المفهوم ويعززه في دواخلنا وهذا هو أسباب نجاح الفرق التطوعية وهي الاختصاص ، كما عملت على تجسيد البرامج وغرس حب التطوع في نفوس المتطوعين والمتطوعات بما يخدم الدين والوطن .