انقلاب مركبة يسفر عن خالتي وفاة وإصابة بطريق بيش

انقلاب مركبة يسفر عن خالتي وفاة وإصابة بطريق بيش

منطقة جازان
وكيل أمين منطقة الرياض يدشن الشعار والهوية الجديدة لبلدية ” وادي الدواسر “

وكيل أمين منطقة الرياض يدشن الشعار والهوية الجديدة لبلدية ” وادي الدواسر “

منطقة الرياض
أمانة الجوف تستهدف اكثر من ٢٧٠٠ نشاط تجاري لتحسين الواجهة

أمانة الجوف تستهدف اكثر من ٢٧٠٠ نشاط تجاري لتحسين الواجهة

منطقة الجوف
“قوة التطوع ” ورشة عمل بنادي أمانة الجوف التطوعي.

“قوة التطوع ” ورشة عمل بنادي أمانة الجوف التطوعي.

منطقة الجوف

“قوة التطوع ” ورشة عمل بنادي أمانة الجوف التطوعي.

“قوة التطوع ” ورشة عمل بنادي أمانة الجوف التطوعي.
http://almnatiq.net/?p=837459
المناطق - الجوف

نفذت أمانة منطقة الجوف ممثلة بنادي الأمانة التطوعي ورشة عمل بعنوان “قوة التطوع”وذلك بمقر النادي .

وتضمنت ورشة العمل التي قدمتها مديرة النادي منيره الودعاني العديد من المحاور حول أهمية العمل التطوعي ودوره في خدمة وتنمية المجتمع في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ الى زيادة عدد المتطوعين بالإضافة إلى انه تم استعراض أهداف العمل التطوعي ودوافعه وأخلاقيات التطوع ومنافعه .

وأكدت الودعاني أن هذه المبادرة التي تأتي بتوجيه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان وانطلاقا من المسئولية المجتمعية وأهمية تفعيل الدور التطوعي في القطاع البلدي بكافة الاتجاهات وإتاحة الفرصة لكافة فئات المجتمع للمشاركة .

وقالت القائده التربويه فاتن الدغماني أشعر بقيمة وجودي حين أرى مساهماتي البسيطة بالأعمال التطوعيه ، وقد أصبح لها تأثير قوي فيمن هم حولي وذلك بتوفير التدريب والتوجيه اللازم لهن وعقد الشراكات مع الجمعيات واللجان التطوعية لتعزيز هذا المفهوم. ومن جانبها ذكرت تغريد الخيبري عن أهمية العمل التطوعي في جوانب عديدة من حياتنا، فثمة الكثير من الفوائد المترتبة على ممارسته ، من أبرزها تعزيز البنية المجتمعية نظراً لأن الأعمال التطوعية تعود على المجتمع بالنفع ، حيث تساعد على تعزيز ثقة الفرد بنفسه من خلال التجارب الجديدة التي يقوم بها ، فيكتسب الكثير من الخبرات والمهارات الجديدة. كما ذكرت عبير صالح قائدة فريق مهيأ التطوعي أشاهد مشاركات تطوعية ورغبات جماعية لتقديم الأفضل ، وتلك المهارات التي طالما نفتقدها وهي تعزز مفاهيمها لدينا اليوم بواسطة العمل التطوعي الذي أصبح “ثقافة المجتمع” حيث أعددت فريق متكامل يدعم هذا المفهوم ويعززه في دواخلنا وهذا هو أسباب نجاح الفرق التطوعية وهي الاختصاص ، كما عملت على تجسيد البرامج وغرس حب التطوع في نفوس المتطوعين والمتطوعات بما يخدم الدين والوطن .

روابط ذات صلة

أمانة الجوف تستهدف اكثر من ٢٧٠٠ نشاط تجاري لتحسين الواجهة

أمانة الجوف تستهدف اكثر من ٢٧٠٠ نشاط تجاري لتحسين الواجهة
“مدني الجوف “ينهي استعداته لليوم العالمي للدفاع المدني

“مدني الجوف “ينهي استعداته لليوم العالمي للدفاع المدني
إدارة تعليم الجوف تعقد ورشة عمل للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي

إدارة تعليم الجوف تعقد ورشة عمل للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*