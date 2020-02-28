انقلاب مركبة يسفر عن خالتي وفاة وإصابة بطريق بيش

انقلاب مركبة يسفر عن خالتي وفاة وإصابة بطريق بيش

منطقة جازان
وكيل أمين منطقة الرياض يدشن الشعار والهوية الجديدة لبلدية ” وادي الدواسر “

وكيل أمين منطقة الرياض يدشن الشعار والهوية الجديدة لبلدية ” وادي الدواسر “

منطقة الرياض
أمانة الجوف تستهدف اكثر من ٢٧٠٠ نشاط تجاري لتحسين الواجهة

أمانة الجوف تستهدف اكثر من ٢٧٠٠ نشاط تجاري لتحسين الواجهة

منطقة الجوف
“قوة التطوع ” ورشة عمل بنادي أمانة الجوف التطوعي.

“قوة التطوع ” ورشة عمل بنادي أمانة الجوف التطوعي.

منطقة الجوف

وكيل أمين منطقة الرياض يدشن الشعار والهوية الجديدة لبلدية ” وادي الدواسر “

وكيل أمين منطقة الرياض يدشن الشعار والهوية الجديدة لبلدية ” وادي الدواسر “
http://almnatiq.net/?p=837461
وادي الدواسر - فالح الدوسري

دشَّن سعادة وكيل أمين منطقة الرياض لشئون بلديات المنطقة المكلف المهندس محمد بن إبراهيم الخريف شعار بلدية وادي الدواسر والهوية الجديدة الخاصة بها ، وذلك بحضور رئيس البلدية صالح بن جري السليس ، وعدد من مديري الإدارات بالوكالة .

وأوضح رئيس بلدية وادي الدواسر صالح السليس أن إطلاق الشعار والهوية الجديدة تأتي ضمن خطط وبرامج البلدية للتطوير والتنمية المستمرة في جميع أعمال البلدية من خلال رفع كفاءة العمل والإنجاز وتطوير الخبرات ، ودعم الخدمات البلدية المقدمة للأهالي والمراكز والقرى التابعة لمحافظة وادي الدواسر.

وبين أن البلدية تعمل على إحداث نقلة نوعية في خدماتها مواكبة للمرحلة الحالية التي تعيشها بلادنا الغالية ، وبما يتماشى مع برنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني 2020، ويحقق رؤية المملكة 2030 .

روابط ذات صلة

وزارة الداخلية تطلق مبادرة تحدي أبشر

وزارة الداخلية تطلق مبادرة تحدي أبشر
“ساما” : 23 ألف قرض عقاري جديد في يناير 2020م

“ساما” : 23 ألف قرض عقاري جديد في يناير 2020م
شرطة الرياض : الإطاحة بتشكيلٍ عصابي ارتكبوا (22) جريمة سرقة بأحياء متفرقة

شرطة الرياض : الإطاحة بتشكيلٍ عصابي ارتكبوا (22) جريمة سرقة بأحياء متفرقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*