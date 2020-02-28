وكيل أمين منطقة الرياض يدشن الشعار والهوية الجديدة لبلدية ” وادي الدواسر “

وادي الدواسر - فالح الدوسري

دشَّن سعادة وكيل أمين منطقة الرياض لشئون بلديات المنطقة المكلف المهندس محمد بن إبراهيم الخريف شعار بلدية وادي الدواسر والهوية الجديدة الخاصة بها ، وذلك بحضور رئيس البلدية صالح بن جري السليس ، وعدد من مديري الإدارات بالوكالة .

وأوضح رئيس بلدية وادي الدواسر صالح السليس أن إطلاق الشعار والهوية الجديدة تأتي ضمن خطط وبرامج البلدية للتطوير والتنمية المستمرة في جميع أعمال البلدية من خلال رفع كفاءة العمل والإنجاز وتطوير الخبرات ، ودعم الخدمات البلدية المقدمة للأهالي والمراكز والقرى التابعة لمحافظة وادي الدواسر.

وبين أن البلدية تعمل على إحداث نقلة نوعية في خدماتها مواكبة للمرحلة الحالية التي تعيشها بلادنا الغالية ، وبما يتماشى مع برنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني 2020، ويحقق رؤية المملكة 2030 .