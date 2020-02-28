انقلاب مركبة يسفر عن خالتي وفاة وإصابة بطريق بيش

جازان - فضة عطيف :

ادى حادث انقلاب مروري مروع الليلة بطريق بيش الى حالتي وفاة وإصابة خطرة .

وأوضح متحدث الهلال الاحمر بجـــازان بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات تلقت مساء اليوم الجمعه بلاغا عن حادث انقلاب مخرج بيش الجنوبي بالقرب من تقاطع قرية المجديره عند الساعة ١٠٫٤٥ وعلى الفور تم توجيه فرقتين اسعافيتين الى موقع الحادث وعند وصولهما وجدت في الموقع حالتين وعند الكشف عليهما تبين وفاتهما نتيجة تعرضهما لإصابات نتيجة الحادث وحالة ثالثة لديها اصابة خطيرة تم تقديم الخدمة الاسعافية ونقله الى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج .