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تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى “كلب”

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى “كلب”

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تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى “كلب”

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى “كلب”
http://almnatiq.net/?p=837474
المناطق - الرياض

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى كلب في هونغ كونغ بالصين، مما دفع السلطات لإعلان وضع كل الحيوانات الأليفة التي أصيب أصحابها بالفيروس، في الحجر الصحي.

وأوضحت سلطات هونغ كونغ، أن الكلب سيوضع في الحجر الصحي لمدة 14 يوما كخطوة احترازية، مشيرة إلى أنه ليس هناك “عوارض ذات صلة” بالفيروس.

وأشار ناطق باسم الحكومة، إن “اختبارا لعينات من الأنف والفم أثبت أنها تحتوي على آثار وباء كوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد)”.

وأضاف أنه من غير الواضح ما إذا كان الكلب مصابا بالفيروس، أم أن النتائج الإيجابية سجلت بمستويات منخفضة بسبب التلوث في “شدق الكلب وخطمه”.

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