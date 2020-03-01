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فيديو.. مدرب إنجليزي يقدم درسا في معاملة “الزوجة اللحوحة”

فيديو.. مدرب إنجليزي يقدم درسا في معاملة “الزوجة اللحوحة”
http://almnatiq.net/?p=837475
المناطق - الرياض

في لقطة طريفة قام مدرب فريق بيرنلي الإنجليزي بالتقاط صورة بواسطة هاتفه الذكي للصحفيين الذين حضروا مؤتمره.

وكان شون دايش قد حضر المؤتمر اللذي يسبق عادة أي لقاء يجمع فريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيحل بيرنلي السبت ضيفا على نيوكاسل،ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الإنجليزي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لدايش، والذي كان يتلقى فيه اتصالات متكررة من زوجته.

وفاجأ دايش الصحفيين في المؤتمر بإيقافه المؤتمر وإخراج هاتفه الذكي، والتقاط صور للصحفيين، وفقا لوكالة سبونتيك الروسية.

وقال المدير الفني لفريق بيرنلي: “معذرة، سألتقط صورة لكم، زوجتي تتصل بي بصورة متكررة، وتسألني لماذا لا أرد عليها أو على رسائلها”،.

وتابع ضاحكا: “سأخبرها أن هذا هو السبب”.

ويحتل بيرنلي المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 37 نقطة، بفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز التاسع.

 

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