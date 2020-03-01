عاجل

سفارة خادم الحرمين في بيروت للسعوديين: أجّلوا خُطط سفركم إلى لبنان

علماء يجيبون: لماذا حدث الانفجار العظيم المرتبط بنشأة الكون؟

علماء يجيبون: لماذا حدث الانفجار العظيم المرتبط بنشأة الكون؟

أبرز المواد
السعودية تحقق النسبة القصوى في تنفيذ اتفاق تيسير التجارة العالمي

السعودية تحقق النسبة القصوى في تنفيذ اتفاق تيسير التجارة العالمي

أبرز المواد
ارتفاع التمويلات لسيدات الأعمال 58 % خلال عام .. 469 مليون ريال لـ 235 منشأة

ارتفاع التمويلات لسيدات الأعمال 58 % خلال عام .. 469 مليون ريال لـ 235 منشأة

أبرز المواد
بعد “التهديد التركي”.. اليونان تعزز مراقبة حدودها

بعد “التهديد التركي”.. اليونان تعزز مراقبة حدودها

أبرز المواد

فيديو.. “وصية حسني مبارك” الأخيرة

فيديو.. “وصية حسني مبارك” الأخيرة
http://almnatiq.net/?p=837476
المناطق - الرياض

نشر علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، على حسابه بموقع “تويتر”، فيديو لمقطع صوتي مسجل لوالده، يتضمن ما اعتبر “وصيته الأخيرة” للمصريين.

وقال حسني مبارك في الفيديو: “لعل حديثي إلى حضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر ويحين الأجل، وأوارى في تراب مصر الطاهر”.

وأضاف: “إنني وقد اقترب العمر من نهايته، أحمد الله مرتاح الضمير، أن قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها، حربا وسلاما”.

وتابع: “إنني بخبرة السنين أقول لكل مصري ومصرية.. حافظوا على وحدة الوطن والتفوا حول قيادته. انتبهوا لما يحدق بالوطن من أخطار، وما يحاك له من مخططات ومؤامرات”.

وشدد مبارك على أن مصر “أمانة في أعناق الشعب”، مضيفا: “احفظوها وارعوا عهدها واحملوا رايتها، وامضوا بها إلى الأمام”.

واختتم الرئيس الراحل حديثه بالدعاء لمصر، قائلا: “حمى الله مصر ورعاها وأعلى رايتها وحمى شعبها الأبي الأصيل”.

وكان مبارك قد توفي، الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاما، بعد تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة.

وحكم مبارك مصر 30 عاما قبل أن يتنحى عن منصبه على إثر احتجاجات شعبية عام 2011. وأمضى بضع سنين بعد ذلك في السجن، وفي مستشفيات عسكرية، قبل إطلاق سراحه عام 2017.

 

روابط ذات صلة

علماء يجيبون: لماذا حدث الانفجار العظيم المرتبط بنشأة الكون؟

علماء يجيبون: لماذا حدث الانفجار العظيم المرتبط بنشأة الكون؟
السعودية تحقق النسبة القصوى في تنفيذ اتفاق تيسير التجارة العالمي

السعودية تحقق النسبة القصوى في تنفيذ اتفاق تيسير التجارة العالمي
ارتفاع التمويلات لسيدات الأعمال 58 % خلال عام .. 469 مليون ريال لـ 235 منشأة

ارتفاع التمويلات لسيدات الأعمال 58 % خلال عام .. 469 مليون ريال لـ 235 منشأة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*