جامعة الملك فيصل تعلن عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين بنظام العقود

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تعلن عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين، وذلك بنظام العقود المؤقتة، وأوضح

سعادة عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد بن سعيد الزهراني أنه

يشترط للتقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلااً على المؤهل في

المجال المطلوب من جامعة معترف بها، ولا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند

تقديم الطلب، وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع

الإلكتروني للجامعة من خلال الدخول على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس مع

مراعاة أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة ملفا واحدا بصيغة PDF، ويشمل المستندات والمرفقات التالية:

1. سيرة ذاتية للمتقدم

2. صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة

3. صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة

4. صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت)

وعلى

من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها من خلال الرابط أدناه وذلك من

يوم الأحد الساعة الثامنة صباحا من تاريخ 6-7-1441هـ، وحتى الساعة الثالثة

عصرًا من يوم الأربعاء تاريخ 9-7-1441هـ

علمًا بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية مع خالص تمنياتنا للجميع بالتوفيق

لتقديم الطلب

قائمة الوظائف وشروطها:

الشروط الجنس التخصص أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم في السكرتارية، او إدارة مكتبية

أن يكون لديه خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال العمل

أن يكون لديه القدرة على استخدام الحاسب الآلي

أن يكون لديه القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية بشكل جيد

ذكر/ أنثى سكرتير أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في الحاسب الآلي

أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل

أن يكون لديه القدرة والإلمام باستخدام الحاسب الالي

أن يكون لديه القدرة والإلمام باللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة

ذكر مشغل حاسب الي أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في المحاسبة

أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل

أن يكون لديه القدرة والإلمام باستخدام الحاسب الالي

ذكر محاسب أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، إدارة عامة، إدارة الموارد بشرية

أن يكون لديه القدرة والإلمام باستخدام الحاسب الآلي

أن يكون لديه القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية بشكل جيد

ذكر /أنثى مساعد إداري أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في تخصص الثروة السمكية

أن يكون لديه القدرة والإلمام باللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة

ذكر/أنثى مساعد باحث أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم معهد بيطري

أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 4سنوات في مجال العمل

أن يكون لديه القدرة والإلمام باللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة

ذكر مساعد بيطري أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإدارة العامة

أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل

أن يكون لديه القدرة والإلمام باستخدام الحاسب الآلي

ذكر أمين مستودع أن يكون حاصلا عل شهادة البكالوريوس في لإدارة الأعمال أو الإدارة العامة، أو دبلوم سكرتارية مع خبرة 4سنوات في نفس المجال

أن يكون لديه القدرة والإلمام باستخدام الحاسب الآلي

أن يكون لديه القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية بشكل جيد

ذكر مدير مكتب أن يكون حاصلا على البكالوريوس نظري

أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم في السكرتارية

أن يكون لديه القدرة على النسخ بشكل ممتاز

أن يكون لديه الإلمام بالحاسب الآلي

ذكر/أنثى ناسخ أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم حاسب آلي

أن يكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل

أن يكون لديه القدرة والإلمام باستخدام الحاسب الآلي

ذكر مسجل معلومات أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في الاتصال والعلاقات العامة

أن تكون لديه خبرة في المراسم والعلاقات

أن يكون لديه القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية بشكل جيد

ذكر/أنثى علاقات عامة أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس في الإعلام

أن تكون لديه الخبرة والمهارات والإلمام في مجال التصوير الضوئي والكتابة الصحفية

أن تكون لديه القدرة والإلمام باستخدام الحاسب الآلي

ذكر مصور صحفي أن يكون حاصلا على البكالوريوس

أن

يكون قادرا على العمل على برامج التصاميم الجرافيك باحترافية، والفوتوشوب،

والفيديوهات، وتكون لديه قدرة على كتابة التقارير والمحاضر والأعمال

المكتبية

يفضل من لديه خبرة في هذا المجال

ذكر مصمم جرافيكس أن تكون لديه شهادة الثانوية العامة

أن تكون لديه رخصة عمومي سارية المفعول

ذكر سائق أن يكون لديه شهادة لا تقل عن متوسط

وتكون لديه خبرة في مجال الضيافة

ذكر ضيافة أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة ذكر مراسل أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس تخصص اقتصاد زراعي أو محاصيل زراعية أو أراضي ومياه ذكر باحث زراعي أن يكون حاصلا على بكالوريوس تسويق أو تخصص يثبت مناسبته لأعمال البحث العلمي +4سنوات خبرة ذكر باحث علمي مساعد أن يكون حاصلا على بكالوريوس إدارة عامة (تسويق) أو تمويل أو استثمار

-دبلوم في التسويق معا خبره 4 سنوات

– يفضل وجود خبرة أو تجربة في إدارة المشاريع والاستثمار

ذكر تسويق أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الطب البيطري

أن تكون لديه القدرة والإلمام باللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة

ذكر طبيب بيطري أن يكون حاصلا على بكالوريوس حاسب آلي والإلمام لمهارات البرمجة والتطوير والتحليل النظم والتصميم ذكر محلل نظم

أن يكون حاصلا على بكالوريوس حاسب آلي

خبرة في نفس المجال ثلاث سنوات

أن يكون لديه القدرة والإلمام باللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة

ذكر مطور تطبيقات أن يكون حاصلا على بكالوريوس حاسب آلي

خبرة في نفس المجال ثلاث سنوات

أن يكون لديه القدرة والإلمام باللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة

ذكر مدير قواعد بيانات أن يكون حاصلا على بكالوريوس حاسب آلي

والإلمام

بمهارات البرمجة والتطوير وتحليل النظم والتصميم واستخدام تقنية مختلفة في

تطوير أنظمة الويب والهواتف الذكية وأنظمة امن المعلومات وأنظمة قواعد

المعلومات