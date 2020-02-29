توجيه من سفارة المملكة لدى كوريا الجنوبية بشأن «كورونا» وإجلاء 7 مواطنين

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أعلنت سفارة المملكة في كوريا الجنوبية، إجلاء 7 مواطنين، وإعادتهم إلى أرض الوطن غدًا السبت، في إطار الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: “بناءً على التوجيهات، وجّه السفير بإجلاء من يرغب من المواطنين من مدينة ديغو في جمهورية كوريا الجنوبية، المصنفة كمنطقة رعاية خاصة، وخطرة لانتشار فيروس كورونا المستجد، المعروف علميًا بـ «كوفيد-١٩» بها، مضيفة سيصل المواطنين سالمين بإذن الله يوم السبت إلى المملكة، وعددهم (٧) أشخاص، وذلك بالتنسيق مع الملحقية الثقافية التابعة لها”.

وجددت السفارة التنويه للمواطنين والمواطنات الموجودين في كوريا باتخاذ الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية اللازمة، وتجنب أماكن التجمعات والازدحام.