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“الصحة” توضح طرق انتقال عدوى فايروس كورونا الجديد

“الصحة” توضح طرق انتقال عدوى فايروس كورونا الجديد

أبرز المواد

“الصحة” توضح طرق انتقال عدوى فايروس كورونا الجديد

“الصحة” توضح طرق انتقال عدوى فايروس كورونا الجديد
http://almnatiq.net/?p=837513
المناطق_الرياض

أوضحت وزارة الصحة الطرق التي تنتقل من خلالها عدوى فايروس كورونا الجديد، والذي تفشى في الصين في مدينة ووهان منذ شهر ديسمبر الماضي، بعد أن رفعت منظمة الصحة العالمية اليوم التحذير من الفايروس إلى عالٍ جداً

وذكرت الوزارة أن طرق العدوى هي الانتقال المباشر من خلال الرذاذ المتطاير من المريض أثناء الكحة أو العطس، في حين ينتقل بشكل غير مباشر عبر لمس الأسطح والأدوات الملوثة ومن ثم لمس الفم أو الأنف أو العين

وأضافت أن من طرق انتقال العدوى المخالطة المباشرة للمصابين، أو الملامسة المباشرة للحيوانات الحية والأسطح التي تلامسها الحيوانات، أو تناول الأطعمة دون طهي خاصة اللحوم أو البيض

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