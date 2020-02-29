اليابان تطارد كارلوس غصن في لبنان

اليابان تطارد كارلوس غصن في لبنان

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اليابان تطارد كارلوس غصن في لبنان

اليابان تطارد كارلوس غصن في لبنان
http://almnatiq.net/?p=837516
المناطق_وكالات

أعلنت اليابان، أنها ستوفد نائب وزير العدل إلى لبنان لمقابلة وزير العدل اللبناني وغيره من المسؤولين، فيما يبدو أنه استئناف لجهود إعادة كارلوس غصن إلى طوكيو

وتأتي الزيارة عقب فشل محاولات اليابان لإقناع رئيس مجموعة نيسان السابق بالعودة لاستكمال محاكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية

ومن المفترض أن يغادر هيرويوكي يوشي، نائب وزير العدل الياباني، من طوكيو السبت، على أن يعود الثلاثاء القادم

وقال مسؤول في وزارة العدل اليابانية: “هرب المتهم (غصن) إلى لبنان. نحتاج لتوضيح النظام القضائي الياباني للمسؤولين هناك بشكل صحيح”

ورفض توضيح إن كانت الزيارة تهدف مباشرة للتفاوض على تسليم غصن

وأفاد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته “كانت هناك انتقادات في المجتمع الدولي للنظام القضائي الياباني. نحتاج لتقديم تفسير صحيح لنظامنا وتعميق التعاون مع لبنان”

وتم توقيف غصن في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بتهم ارتكاب مخالفات مالية وقضى 130 يوما في السجن

وأطلق سراحه بكفالة ليهرب بعد ذلك من اليابان في نهاية العام الماضي، ما تسبب بإحراج للمسؤولين هناك

وطالب المسؤولون اليابانيون بعودة غصن لتتم محاكمته إلا أن بيروت غير مرتبطة باتفاق مع طوكيو لتسليم المطلوبين

ونفى غصن جميع التهم الموجهة إليه، وأصر على أنه كان ضحية مخطط لنيسان ومسؤولين يابانيين

وأشار هو وفريقه القانوني كذلك إلى فترات الاعتقال الطويلة في اليابان، حيث اعتبر أن نظامها القضائي قائم على احتجاز المتهمين كـ”رهائن”

وأشار إلى أن الادعاء حاول إجباره على الإقرار بتهم نفاها مرارا

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