برامج اجتماعية ومحاضرات لـ” 300″ مقيمة في تأهيل الرياض

المناطق_الرياض

نظمت مراكز التأهيل الشامل للإناث التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الفترة الماضية أكثر من “18” برنامج اجتماعي وترفيهي ومحاضرات لـ ” 300″ مستفيدة من مقيماتها المشمولات بالرعاية .

اشتملت برامج مركز التأهيل الشامل للإناث بالقدس على مجموعة من المحاضرات التوعوية مثل “التغيير الإيجابي” و”فايروس كورونا” و”شتاء خالي من الأمراض” بالإضافة إلى برنامج جماعي حركي متنوع وآخر تعريفي بمعرض النقل العام في المنطقة ، كما نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالخرج زيارةً إلى مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات للتعريف بعمل المكتب وبرامج أخرى ترفيهية بالمشاركة مع بعض الجهات مثل برنامج “اخصائي في خدمتك” الذي احتوى على أركان للتلوين والرسم كما نظم المركز أيضاً محاضرة توعوية عن فايروس كورونا توضح اعراض المرض وطرق الوقاية منه ، ونظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية “7” برامج ترفيهية للمقيمات تنوعت انشطتها مابين اركان للأعمال الفنية والعروض السينمائية والمأكولات الشعبية بالإضافة إلى الرحلات الخارجية والزيارات الدورية للنادي الاجتماعي لتدريب المقيمات والترويح عنهن .

تأتي هذه البرامج ضمن البرامج والأنشطة اليومية التي تنفذها مراكز تأهيل الإناث في الرياض طوال العام لتثقيف المقيمات و شغل اوقات الفراغ لديهن بما ينفعهن ودمجهن بالمجتمع.