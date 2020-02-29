فرنسا تسجل 19 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

فرنسا تسجل 19 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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فرنسا تسجل 19 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

فرنسا تسجل 19 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=837548
المناطق_وكالات

أكدت فرنسا وجود 19 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 57 منذ نهاية كانون الثاني/يناير، في وقت اعلن وزير الصحة اوليفييه فيران ان تفشي الفيروس وصل الى مرحلة جديدة في البلاد

وقال الوزير خلال زيارة إلى منطقة لواز (شمال) التي شهدت وفاة أول فرنسيّ جراء الفيروس، في فرنسا، تم بلوغ مرحلة جديدة من الفيروس، وانتقلنا حاليًا إلى المرحلة الثانية (من أصل ثلاث): الفيروس ينتشر في أراضينا وعلينا كبح انتشاره

وتوفي حتى الآن في فرنسا شخصان جراء الفيروس، الاول مدرّس فرنسي يبلغ ستين عاما أُعلِنت وفاته الاربعاء وسائح صيني يبلغ الثمانين من العمر

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال الخميس نحن أمام أزمة تفشي وباء وعلينا مواجهته بالطريقة الافضل

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