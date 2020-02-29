صحة الكويت: لم نسجل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.. خلال الساعات ال 24 الماضية

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قالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة، والوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة بالتكليف الدكتورة بثينة المضف في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت بمقر الوزارة، أن الكويت لم تسجل أي حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

وكانت الدكتورة بثينة المضف أعلنت أمس الجمعة مقر وزارة الصحة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغ حتى الآن 45 حالة، وذلك بعد التأكد من إصابة حالتين جديدتين

وأشارت إلى أن الوزارة قامت بفحص عدد من المواطنين القادمين على متن طائرة عادت من إيران، ولم تتبين أي وجود إصابات جديدة، مضيفةً أن «هناك حالتين لمخالطين، تم وضعهما بالحجر الصحي»

وتابعت المضف: «لدينا كوادر مؤهلة للتعامل مع كورونا، ولم تتم الاستعانة بأحد من الخارج»