“الأراضي البيضاء”: تطوير أرضين خاضعتين للرسوم من مُلاكها بمساحة 135136 متر مربع بالدمام

المناطق - الرياض

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان الانتهاء من تطوير أرضين خاضعتين للرسوم من قبل ملاكها بمساحة 135.136 متر مربع في مدينة الدمام، توفران أكثر من 225 قطعة أرض سكنية، إذ كان اعتماد تخطيطهما من وزارة الشؤون البلدية والقروية، في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادا نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور “أمر السداد”

عليها، وذلك بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية بما يعود بالنفع على المواطنين، إذ تُعنى المرحلة الحالية من البرنامج بالأراضي غير المطورة “الخام” بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي المُعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016.

ولفت البرنامج إلى أن هناك عددا من الأراضي الخاضعة للرسوم طورت خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن تطبيق الرسوم مازال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين، كما أن هناك العديد من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حالياً، مشيراً إلى أن جزء من العوائد التي تم فرضها خلال الفترة الماضية تم صرفها لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج “الأراضي البيضاء”.

يذكر أن برنامج “الأراضي البيضاء” يُطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، علماً أن الدورة الفوترية الثالثة من البرنامج

بدأت في حاضرة الدمام بتاريخ 21 / /8 1440هـ، ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط

https://lands.housing.sa/ar.