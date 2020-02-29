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كوريا الجنوبية تسجل 594 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 2931 حالة

كوريا الجنوبية تسجل 594 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 2931 حالة

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كوريا الجنوبية تسجل 594 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 2931 حالة

كوريا الجنوبية تسجل 594 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 2931 حالة
http://almnatiq.net/?p=837599
المناطق - الرياض

سجّلت كوريا الجنوبيّة السبت 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في زيادة هي الأكبر حتّى الآن في البلاد، ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة على أراضيها إلى 2931، مع تأكيد ثلاث وفيّات إضافيّة.
وأكثر من 90 في المئة من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس سُجّلت في مدينة دايغو التي تُعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبيّة، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشماليّة المجاورة لها، بحسب ما قالت المراكز الكوريّة لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان.
وأشار البيان أيضًا إلى وفاة 3 نساء في دايغو من جرّاء الفيروس، ما يرفع عدد الوفيّات في البلاد إلى 16.
وقال رئيس الوزراء تشونغ سي-كيون خلال زيارة له الى دايغو “يرجى الامتناع عن عقد تجمعات كبيرة في الهواء الطلق، وعن عقد تجمعات دينية”.

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