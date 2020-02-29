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المحاكم وكتابات العدل تنفذ 160 ألف عملية خلال أسبوع

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المحاكم وكتابات العدل تنفذ 160 ألف عملية خلال أسبوع

المحاكم وكتابات العدل تنفذ 160 ألف عملية خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=837608
المناطق - الرياض

كشفت وزارة العدل عن إجمالي الخدمات والعمليات المنفذة خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم التي بلغت نحو 160 ألف عملية، منها ما جرى تنفيذه عبر مقار المحاكم وكتابات العدل وكذلك ما جرى عبر الخدمات الإلكترونية.
وقالت الوزارة إن العمليات القضائية بلغت نحو 85 ألف عملية في المحاكم “العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية”، بالإضافة إلى أكثر من 56 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب ما يقارب الـ19 ألف عملية تنفيذ.
وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم قاربت الـ47 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها نحو 19 ألف حكم.
وفيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ التي بلغت نحو 19 ألف عملية، فمنها قرابة الـ3500 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت الـ10 آلاف عملية ما بين انتقال ملكية وغيرها، فيما تنوعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية وأخرى عبر كتابات العدل إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.

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