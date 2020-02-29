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أستراليا تمنع القادمين من إيران من دخول أراضيها بسبب كورونا

أستراليا تمنع القادمين من إيران من دخول أراضيها بسبب كورونا
http://almnatiq.net/?p=837611
المناطق - الرياض

قالت الحكومة الأسترالية اليوم إن أستراليا ستحظر على جميع المواطنين الأجانب القادمين من إيران الدخول إلى أراضيها بسبب الانتشار المتصاعد لفيروس كورونا في إيران .
وأوضح وزير الصحة جريج هانت في تصريح للصحفيين اليوم إن المواطنين الأجانب القادمين من إيران إلى أستراليا سيتحتم عليهم قضاء 14 يوما في دولة أخرى اعتبارا من الأول من مارس .
وأضاف “من المرجح أن يكون مستوى الحالات التي لم يُكشف عنها مرتفعا في هذه المرحلة ومن ثم فإن تلك الحالات لن يتم منعها أو تحديدها عند المغادرة من إيران”.

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