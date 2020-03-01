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كورونا وكوريا الشمالية.. الزعيم يحذر من “عواقب وخيمة”

كورونا وكوريا الشمالية.. الزعيم يحذر من “عواقب وخيمة”

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كورونا وكوريا الشمالية.. الزعيم يحذر من “عواقب وخيمة”

كورونا وكوريا الشمالية.. الزعيم يحذر من “عواقب وخيمة”
http://almnatiq.net/?p=837616
المناطق - الرياض

حذر الزغيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من “عواقب وخيمة”، في حال تفشي فيروس كورونا الجديد ببلاده، القريبة من الصين، مركز تفشي الفيروس.

وأشرف كيم جونغ أون على مناورات عسكرية لجيش كوريا الشمالية الجمعة، في ظهور نادر للزعيم الكوري الشمالي وسط إجراءات مشددة في البلاد لمنع انتشار الفيروس، وفقا لوكالة رويترز.

ولم تعلن كوريا الشمالية عن أي حالات إصابة بالفيروس حتى الآن، بينما أكدت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد أن السكان الذين ظهرت عليهم أعراض للإصابة، وضعوا في حجر صحي مدته شهر كامل.

وقال الزعيم الكوري: “في حال دخل المرض المعدي، الذي يتفشى من دون سيطرة، إلى بلادنا، فسنشهد عواقب وخيمة”، وفقا لوكالة أنباء كوريا الشمالية.

وأضاف: “يجب أن لا يكون هناك حالات استثنائية داخل البلاد، وعلى الجميع الخضوع للبرنامج المضاد للوباء التابع للدولة”.

وأصدر كيم أوامر بغلق جميع المنافذ البرية والجوية التي “من الممكن أن يدخل منها الفيروس إلى البلاد”، كما أمر بتشديد الفحص والاختبارات وإجراءات الحجر الصحي.

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