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الجيش الليبي يسقط 6 طائرات تركية مسيّرة في طرابلس

الجيش الليبي يسقط 6 طائرات تركية مسيّرة في طرابلس

أبرز المواد

الجيش الليبي يسقط 6 طائرات تركية مسيّرة في طرابلس

الجيش الليبي يسقط 6 طائرات تركية مسيّرة في طرابلس
http://almnatiq.net/?p=837626
المناطق - الرياض

كشفت مصادر أن الجيش الوطني الليبي أسقط 6 طائرات تركية مسيّرة (من دون طيار) في العاصمة طرابلس، الجمعة.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” أظهرت صورة حطام إحدى الطائرات المسيّرة التي أسقطها الجيش، بعد أن أقلعت من قاعدة معيتيقة الجوية في العاصمة الليبية.

وتقدم تركيا دعما عسكريا كبيرا للميليشيات المتطرفة المرتبطة بحكومة طرابلس التي يرأسها فائز السراج، سواء بإرسال مستشارين عسكريين أو جنود أو أسلحة أو حتى مرتزقة من سوريا.

وتعد الطائرات التركية المسيّرة إحدى أهم الأسلحة التي تستخدمها ميليشيات طرابلس، والخميس قتل 5 أشخاص من عائلة واحدة من جراء استهداف سيارتهم بإحداها في منطقة الرواجح قرب العاصمة الليبية.

واستنكر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري الحادث، معتبرا أن “هذه جريمة من جرائم (أردوغان في ليبيا، في إطار تنفيذ مخططه الاستعماري الجديد”.

وتساءل: “هل سنسمع بيانا من (مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا) غسان سلامة وفريقه، أو تعليقا من محور برلين؟”.

وتشهد طرابلس معارك بين قوات الجيش الوطني والميليشيات المتشددة، حيث يسعى الجيش إلى تخليص العاصمة من قبضة التطرف في عملية عسكرية أطلقها منذ أشهر.

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