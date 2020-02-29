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الصحة الكويتية : لم نسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية

الصحة الكويتية : لم نسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية
http://almnatiq.net/?p=837629
المناطق - واس

أكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنها لم تسجل في دولة الكويت أية إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة والوكيلة المساعدة للخدمات الطبية المساندة بالتكليف الدكتورة بثينة المضف في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة إن جميع الحالات التي تم تسجيلها سابقا تتمتع بصحة جيدة.
وأوضحت المضف أن عملية إجلاء المواطنين من الدول التي تم تسجيل حالات إصابات مرتفعة بها مستمرة ويتم التعامل معها حسب الإجراءات المتبعة للوقاية مضيفة أنه تم التعامل مع 35 راكبا قادما من العراق وتحويلهم إلى مراكز العزل و 52 راكبا قادما من إيطاليا تم تفقد حالتهم الصحية.

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