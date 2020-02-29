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منطقة مكة المكرمة
إنطلاق ورشة “كيف تسوق لنفسك “في حاضنة “نكون” بحضور أكثر من ٥٠ متدرباً

إنطلاق ورشة “كيف تسوق لنفسك “في حاضنة “نكون” بحضور أكثر من ٥٠ متدرباً

منطقة عسير

إنطلاق ورشة “كيف تسوق لنفسك “في حاضنة “نكون” بحضور أكثر من ٥٠ متدرباً

إنطلاق ورشة “كيف تسوق لنفسك “في حاضنة “نكون” بحضور أكثر من ٥٠ متدرباً
http://almnatiq.net/?p=837630
المناطق - عسير

إنطلقت ورشة عمل بعنوان “كيف تسوق لنفسك” التي نفذتها حاضنة ومسرعة الأعمال “نكون “بأبها وقدمها مستشار تطوير الأعمال والتسويق، ومؤسس تطبيق فارم ومنصة جاز محمد آل كامل بحضور أكثر من 50 متدرب ومتدربة، وتم خلال الورشة التعريف بكيفية كتابة السيرة الذاتية، وأهمية ترتيب النقاط تبعا للأولويات وتحديد أهم المزايا الشخصية ، وتقييم الذات من حيث القدرة على الإنجاز ، والاحتياج للتدريب ، وكيفية البحث عن عمل وأهمية المقابلة الشخصية .
كما ذكر أن هناك العديد من الأدوات التي يجب ان يتسلح بها رواد الأعمال، وذلك عند اعتبار فكرة التسويق للنفس مشابهة لفكرة التسويق لمنتج ما، من خلال وضع المهام التي يؤدّيها بشكل جيّد، والاطّلاع على سيرته الذاتيّة، وذكر نقاط قوته، وإنجازاته، ومهاراته، بالإضافة إلى المسؤوليات التي تتعلق بالعمل، التي يتمتع بها الشخص أكثر من غيرها، موضحا أن القيام بهذه الخطوات ستساعده على ترتيب أفكاره حول نفسه، وتمكنّه من الإجابة بشكل أفضل على أسئلة مقابلات العمل، وبناء شبكة على مواقع التواصل الاجتماعيّ وإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا على أهمية الالتحاق بدورات تعلّم كيفية تحسين مهاراته في التواصل والاهتمام بالمظهر الخارجيّ يعتبر الاهتمام بالمظهر الخارجيّ اللائق، والعمل على تحديث السيرة الذاتية ينبغي على الشخص الاستمرار بتحديث سيرته الذاتية على نحو يعكس شخصيته، وجميع أهدافه، كما يستطيع الشخص التسويق عن نفسه من خلال إنشاء موقع رسميّ على الإنترنت يتمكّن فيه من الاحتفاظ بجميع أعماله، وان يحدد الأمور التي تميزه عن غيره .
وأختتم آل كامل حديثه مبيناً أن التسويق الشخصي هو القدرة على التميز بمهارة داخل سوق العمل، وعدم الاكتفاء بذلك فقط، بل السعي لتنمية تلك المهارة وعرضها بشكل يميزك عن غيرك وبناء سمعة قوية لك، مما يربط اسمك بتلك المهارة ويُعرف أن هذا الشخص متفوق في مجاله لمجرد ذكر تلك المهارة.

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