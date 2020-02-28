اقامت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة الخرمة ممثلا في ( القسم النسائي ) برنامج احتواء للموهوبات ويشرف على البرنامج فريق ارتقاء التطوعي النسائي احد الفرق التطوعية بلجنة التنمية بمحافظة الخرمة .
ويسعى البرنامج لوضع بصمة إثرائية لتطوير الذات عن طريق العديد من الدورات الإثرائية العملية في الجوانب الفكرية والذاتية والمهارية والاجتماعية والبرنامج يستهدف الفتيات للمرحلة الثانوية.
وانطلق البرنامج بدورة ( فن صناعة العطور) من إعداد وتقديم المدربة /مشاعل فواز العتيبي
أهم محاور الدورة:
>طريقة تركيب الهرم العطري
>طريقة تركيبة زيوت التولة العطرية
>التعرف على انواع الكحول المستخدمة في العطور ومفاتيح العطر
>معرفة كيفية صناعة العطور الفرنسيه ودمجها مع الشرقيه
>صناعة عطورات الجسم والشعر
مع التطبيق العملي لجميع المحاور في نهاية الدوره قامت كل مشتركه بصناعة عطرها الخاص علما أنه استفاد من هذه الدورة ٢٥ فتاة.
لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة الخرمة يطلق برنامج احتواء للموهوبات
اقامت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة الخرمة ممثلا في ( القسم النسائي ) برنامج احتواء للموهوبات ويشرف على البرنامج فريق ارتقاء التطوعي النسائي احد الفرق التطوعية بلجنة التنمية بمحافظة الخرمة .
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