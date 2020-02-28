لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة الخرمة يطلق برنامج احتواء للموهوبات

عادل الزهراني - الطائف

اقامت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة الخرمة ممثلا في ( القسم النسائي ) برنامج احتواء للموهوبات ويشرف على البرنامج فريق ارتقاء التطوعي النسائي احد الفرق التطوعية بلجنة التنمية بمحافظة الخرمة .

ويسعى البرنامج لوضع بصمة إثرائية لتطوير الذات عن طريق العديد من الدورات الإثرائية العملية في الجوانب الفكرية والذاتية والمهارية والاجتماعية والبرنامج يستهدف الفتيات للمرحلة الثانوية.

وانطلق البرنامج بدورة ( فن صناعة العطور) من إعداد وتقديم المدربة /مشاعل فواز العتيبي

أهم محاور الدورة:

>طريقة تركيب الهرم العطري

>طريقة تركيبة زيوت التولة العطرية

>التعرف على انواع الكحول المستخدمة في العطور ومفاتيح العطر

>معرفة كيفية صناعة العطور الفرنسيه ودمجها مع الشرقيه

>صناعة عطورات الجسم والشعر

مع التطبيق العملي لجميع المحاور في نهاية الدوره قامت كل مشتركه بصناعة عطرها الخاص علما أنه استفاد من هذه الدورة ٢٥ فتاة.