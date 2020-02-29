قطر: اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا الجديد لقطري عائد من إيران

المناطق - وكالات

أعلنت قطر، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة القطرية إن حالة الإصابة المؤكدة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاما، كان قد عاد من إيران مؤخرا.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أمر، الأربعاء الماضي، بإجلاء مواطني قطر والكويت المتواجدين حاليًا في إيران.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية القطرية، جاء قرار الشيخ تميم بن حمد “بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد” في إيران.

وكانت السفارة الإيرانية في الدوحة أصدرت بيانًا نصحت فيه الرعايا الإيرانيين بتجنب السفر إلى قطر، تزامنا مع الاحتياطات التي اتخذتها الحكومة القطرية بشأن البلدان التي تعاني من حالات إصابة بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”، تفحص السلطات القطرية البحارة الإيرانيين في موانئ حمد بالدوحة بمنطقة الرويس، لتحديد ما إذا كانوا خالين من الفيروس أم لا، فيما تُجبر السفن على مغادرة الموانئ فور تفريغ شحنتها.

وكانت شركة الخطوط الجوية القطرية قد ألغت جميع رحلاتها إلى إيران حتى 14 مارس المقبل.