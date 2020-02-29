نائب أمير منطقة جازان يرعى فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني غدا الأحد

جازان - فضة عطيف

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان صباح غد (الأحد) الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني وذلك تحت شعار «السلامة اولاً»، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد الدكتور عبدالله بن عايض الشهري أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة أكملت استعدادها للاحتفال باليوم العالمي، معبرا عن سعادته وجميع منسوبي الدفاع المدني بمنطقة جازان برعاية ومتابعة سمو أمير منطقة جازان لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني وبتشريف وحضور سمو نائب أمير منطقة جازان للحفل الذي سيقام بهذه المناسبة وكذلك افتتاح المعرض المصاحب بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية والتي بدأ الاستعداد لها منذ وقت مبكر في مدينة جيزان وجميع المحافظات بخطة متكاملة في جميع إدارات الدفاع المدني بالمنطقة وفق الأهداف الموضوعة لهذه الاحتفالية ، وذلك لإيصال الرسالة التوعوية لجميع شرائح المجتمع من خلال إقامة عدد من المعارض والبرامج التوعوية وعقد المحاضرات وورش العمل المتخصصة وتنفيذ الزيارات وتفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاعين الحكومي والخاص.

يشار الى أن المعرض المصاحب لهذه المناسبة في مركز الراشد مول سيستمر الى الخميس القادم تقدم فيه اللجان المشاركة مسابقات توعوية وتقديم جوائز ومسرحيات فكاهية وثقافية متنوعة.