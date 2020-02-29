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تحت رعاية نائب أمير ⁧‫الرياض‬⁩ .. تقام غداً فعاليات اليوم العالمي لـ ⁧‫الدفاع المدني‬⁩ بالمنطقة بعنوان “⁧‫السلامة أولًا‬⁩”

تحت رعاية نائب أمير ⁧‫الرياض‬⁩ .. تقام غداً فعاليات اليوم العالمي لـ ⁧‫الدفاع المدني‬⁩ بالمنطقة بعنوان “⁧‫السلامة أولًا‬⁩”

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تحت رعاية نائب أمير ⁧‫الرياض‬⁩ .. تقام غداً فعاليات اليوم العالمي لـ ⁧‫الدفاع المدني‬⁩ بالمنطقة بعنوان “⁧‫السلامة أولًا‬⁩”

تحت رعاية نائب أمير ⁧‫الرياض‬⁩ .. تقام غداً فعاليات اليوم العالمي لـ ⁧‫الدفاع المدني‬⁩ بالمنطقة بعنوان “⁧‫السلامة أولًا‬⁩”
http://almnatiq.net/?p=837649
المناطق - الرياض
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تقام غداً، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة بعنوان “السلامة أولًا”، والمعرض المصاحب، التي تستمر فعالياته خمسة أيام على فترتين صباحية للمدارس ومسائية للزوار من المواطنين والمقيمين، وذلك بمركز غرناطة مول.
وتشمل الفعاليات معرضًا يحوي أجنحة توعوية وتعريفية تعنى جميعها بمستجدات مكافحة الحرائق والإنقاذ والسلامة والصحة، كما تركز الجهات المشاركة في جهودها على مجال السلامة، إضافة إلى التعريف بالخِدْمات التي يقدمها الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين، كما يعرّف المعرض الزوار بآليات الدفاع المدني وتجهيزاته ومعداته. وتصاحب إقامة المعرض ورشًا تفاعلية للتوعية باشتراطات السلامة وإجراءات الوقاية من الحوادث والمخاطر ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني في المنشآت الاقتصادية والخدمية.
ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني إلى زيادة ثقافة السلامة ورفع الوعي الوقائي، ونشر مفاهيم السلامة العامة.

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