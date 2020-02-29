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القوات الأميركية والحليفة تغادر أفغانستان خلال 14 شهراً

القوات الأميركية والحليفة تغادر أفغانستان خلال 14 شهراً
http://almnatiq.net/?p=837652
المناطق - وكالات

سيعمد الأميركيون وحلفاؤهم إلى سحب جميع قواتهم من أفغانستان خلال 14 شهراً في حال التزام حركة «طالبان» باتفاق سيوقَّع اليوم في الدوحة اليوم (السبت)، وفق بيان مشترك أصدره الجانبان الأميركي والأفغاني.

وبعد خفض أولي لعديد القوات وصولا إلى 8600 جندي خلال 135 يوماً من التوقيع، تقوم الولايات المتحدة وشركاؤها «بإتمام سحب قواتهم المتبقية من أفغانستان خلال 14 شهراَ… وسيسحبون جميع جنودهم من القواعد المتبقية»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وبموجب اتفاق الدوحة يغادر آلاف الجنود الأميركيين أفغانستان بشكل تدريجي بعد أكثر من 18 عاماً من وجودهم في البلاد المضطربة، مقابل عدد من الضمانات الأمنية من المتمردين وتعهد بإجراء محادثات مع حكومة كابل.

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