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برعاية خادم الحرمين الشريفين .. اختتام فعاليات “كأس السعودية” مساء اليوم

برعاية خادم الحرمين الشريفين .. اختتام فعاليات “كأس السعودية” مساء اليوم
http://almnatiq.net/?p=837658
المناطق - الرياض

يرعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مساء اليوم فعاليات أغنى حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول “كأس السعودية”، على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض.

وتشتمل البطولة التي تبلغ  جوائزها 29.2 مليون دولار، وبمشاركة أبرز الخيالة من الجنسين من مختلف دول العالم على مدى يومي الجمعة والسبت في مضمار المؤسس، تنافساً لأشهر الخيول على مستوى العالم.

 

وانطلق الشوط الأول للمسابقة يوم أمس الجمعة عند الساعة 3:20 مساءً، ومسافته 1400 متراً، لتتوالى بعده الأشواط الأخرى حتى الشوط الأخير عند السابعة مساءً، والذي وصلت مسافته 1600 مترا.

 

وتواصل البطولة في يومها الثاني، أشواطها التي تتراوح مسافاتها بين 1200 متر و3000 مترا، بتشكيلة النجوم المتسابقين، فرساناً وفارساتٍ، من السعودية، والمملكة المتحدة، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا.

وتعد هذه البطولة التاريخية في سباقات الفروسية السعودية، والتي تحظى برعاية كريمة مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الفخري لنادي الفروسية، ودعم مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أغنى بطولات سباق الخيل عالمياً، بجوائز مالية تتجاوز 29 مليون دولار، وبمشاركات عالمية ومحلية لأشهر النجوم العالميين وأشهر الجياد، التي تحضر لأول مرة إلى المملكة، ومشاركة الجنسين، حيث فازت يوم أمس أول خيالة على مضمار السباق في المملكة، النيوزلندية ليسا ألبرايس.

ويعد أبرز أشواط هذا المساء، شوط كأس السعودية، الذي تبلغ جائزته عشرين مليون دولار على مسافة 1800 متر، تشارك به نخبة من أبرز جياد العالم.

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