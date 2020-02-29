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تاريخية لسمو الشيخ ناصر بن حمد مع بورت لايون في “كأس السعودية”
http://almnatiq.net/?p=837661
المناطق - الرياض

حقق الجواد بورت لايون لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الفوز بأول أشواط أمسية كأس السعودية ليومه الثاني، برعاية محمد يوسف ناغي للسيارات، والذي تبلغ جائزته مليون دولار.

وقطع الجواد الفائز مسافة 2100 متر على المسار العشبي ليسجل اسمه في السجل التاريخي لميدان الملك عبدالعزيز بثلاثية تاريخية جاءت بفوزه بأول شوط في هذه المناسبة وأول شوط على العشب وأول فائز على المسار العشبي.

وقد تصدر السباق في معظم مراحله الجواد فورت ذا توب وعلى مقربة من ترايز فلور وتحرك ماونت ايفيريست بعد علامة الـ 800 متر إلى القرب من المتصدر فورت ذاتوب، فيما بدأ بورت لايونز بالتحرك من خلف الجيا، ليدخل معترك المنافسة بقوة مع كل من دريدري في المستقيم الأخير، ولكن بورت لايونز قطع خط النهاية أولاً، بينما جاءت دريدري بفارق رقبة، وفورت ذا توب في المركز الثالث بنصف طول.

هذا وقد قطع الجواد الفائز مسافة السباق في 2,11,41 دقيقة، والذي يدربه ادري دي فريز بينما قاده للفوز الخيال فوزي ناس.

 

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