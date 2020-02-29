بومبيو: أميركا قضت على القاعدة في أفغانستان

المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، السبت إن الولايات المتحدة قضت على القاعدة في أفغانستان، وذلك عقب توقيع اتفاق تاريخي مع حركة طالبان، في الدوحة، قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان.

وكان بومبيو حث حركة طالبان على الالتزام “بوعودها بقطع العلاقات” مع تنظيم القاعدة ومواصلة محاربة تنظيم داعش، وذلك خلال حفل التوقيع على الاتفاق التاريخي بين العدوين اللدودين.

وقال بومبيو أمام ممثلين عن الحركة “التزموا بوعودكم حيال قطع العلاقات مع القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى وواصلوا محاربة تنظيم الدولة الإسلامية حتى الانتصار عليه”.

وكان استقبال حركة طالبان لتنظيم القاعدة على أرض أفغانستان السبب الرئيسي للغزو الأميركي في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

ووقعت واشنطن الاتفاق التاريخي مع حركة طالبان مما يمهد الطريق لانسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أفغانستان في غضون الأربعة عشرة شهرا المقبلة، ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

إلا أن كثيرين يتوقعون أن تكون المحادثات بين الأطراف الأفغانية المتعددة أكثر تعقيدا بكثير.

ووقع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة مبعوث الولايات المتحدة الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد والمسؤول السياسي في طالبان الملا عبد الغني بارادار. وحضر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مراسم التوقيع.