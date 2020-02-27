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فريق ” نبض الحياة ” التطوعي ينهي إستعداده للمشاركة في اليوم العالمي للدفاع المدني بتبوك

فريق ” نبض الحياة ” التطوعي ينهي إستعداده للمشاركة في اليوم العالمي للدفاع المدني بتبوك

منطقة تبوك
مدني الباحة يعلن السلامة أولاً من خلال استعداداته لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام 2020

مدني الباحة يعلن السلامة أولاً من خلال استعداداته لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام 2020

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مدني الباحة يعلن السلامة أولاً من خلال استعداداته لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام 2020

مدني الباحة يعلن السلامة أولاً من خلال استعداداته لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام 2020
http://almnatiq.net/?p=837681
المناطق - الباحة
اعلن مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة. العميد زهير بن سعد البسامي جاهزيه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة مع كافه الادارات بالمحافظات استعدادها لتدشين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام والذي يوافق يوم الأحد الأول من مارس الموافق 1441/7/6 تحت شعار (السلامة أولا )حيث بدأت الاستعدادات بوقت مبكر من خلال عقد العديد من الاجتماعات التحضيريه وعقد اللجان والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
واوضح العميد البسامي ان منسوبوا الدفاع المدني بالمنطقة سيتشرفون بتدشين فعاليات اليوم العالمي من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز امير منطقة الباحة حفظه الله حيث سيعلن سموه تدشين تلك الفعاليات بالمنطقة وكافه محافظاتها
واضاف البسامي ان منطقة الباحة ستشهد هذا العام العديد من الفعاليات والموجهه لكافه شرائح المجتمع والتي تعنى بأهمية السلامة من خلال رفع مستوى الوعي الوقائي وذلك تطبيقالشعار هذالعام وتكون الفعاليات من خلال المعارض التوعويه التي سيتم تنفيذها في العديد من الاسواق والمجمعات التجارية وكذلك توزيع النشرات والكتيبات والمطويات التوعويه وتقديم الهدايا التذكارية اللتي تحمل العبارات الإرشاديه مع القاء المحاضرات في الجامعات والمدارس الحكومية والأهلية اضافه الى تطبيق خطط الإخلاء في المدارس وتنفيذ برنامج يوم الدفاع المدني المدرسي .
وقدم العميد البسامي شكره وتقديره لسمو امير منطقة الباحة على مايحظى به الدفاع المدني ورجاله من رعايه واهتمام وما تدشين سموه لهذه الفعاليات الا تأكيداً على اهميه التوعيه ونشرها بين افراد المجتمع وفي جميع المواقع لتحقيق السلامة الدائمه بأذن الله
صرح بذلك الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي .

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