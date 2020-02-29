فريق ” نبض الحياة ” التطوعي ينهي إستعداده للمشاركة في اليوم العالمي للدفاع المدني بتبوك

المناطق _ تبوك

ينظم فريق ” نبض الحياة” التطوعي بمنطقة تبوك العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة لمعرض الدفاع المدني بالمنطقة والذي يقام بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “السلامة أولا ” وينطلق غداً.

وأوضح المدير التنفيذي لفريق نبض الحياة التطوعي بالمنطقة أحمد الزهراني بأن مشاركة الفريق تتمثل في إعداد ركن توعوي عن الوقاية من المخاطر الكهربائية في المنازل والمدارس نظرًا لما تشكله من نسبة الحرائق المتعلقة بالكهرباء إضافة إلى أهمية وجود كواشف الحريق كالدخان والغاز داخل المنازل من خلال لوحة المحاكاة التي تم إعدادها لهذا الغرض وكذلك تعليمات السلامة الذاتية في الرحلات والمتنزهات البرية والبحرية كما تتضمن المشاركة إعداد ركن آخر يستهدف الطفل من خلال سينما توعوية يتم من خلالها عرض أفلام قصيرة تشرح السلامة المنزلية والمدرسية والرسم والتلوين إضافة إلى تمكين الاطفال من التعرف على على أرقام الجهات الرسمية للسلامة مبيناً أن الفريق يسعى من خلال هذه المشاركة والفعاليات المصاحبة إلى عكس صورة إيجابية عن المجتمع وإيضاح مدى ازدهاره من خلال تكاتفه وانتشار الأخلاق الحميدة بين أفراده مشيرا إلى أن فريق نبض الحياة هو من ضمن الفرق التطوعية المسجلة رسمياً تحت مظلة الدفاع المدني والتي تعنى بتقديم المساعدة والعون والجهد في حالات الكوارث – لاقدر الله – وأعمال الحج والعمرة وكذلك نشر العمل المحقق للخير في المجتمع عموماً ولأفراده خصوصاً.