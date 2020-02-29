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كأس العرب : مدربا تونس والمغرب يؤكدان استعداداتهما لمواجهتهما غدًا في نصف النهائي

كأس العرب : مدربا تونس والمغرب يؤكدان استعداداتهما لمواجهتهما غدًا في نصف النهائي
http://almnatiq.net/?p=837697
المناطق _ الرياض

أشاد مساعد مدرب منتخب تونس هشام السيد بمستوى المنتخب المغربي خاصة في النواحي الهجومية، وذلك قبل المباراة المرتقبة بينهما غداً ، في نصف نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.
وقال السيد في المؤتمر الخاص بالمباراة: “لاعبو المنتخب المغربي سجلوا العديد من الأهداف وهذا يدل على قوة الهجوم وتميزهم باللعب الجماعي، نحن مستعدون للمباراة التي تعد نهائي مبكر كون المنتخبان مؤهلان للقب”.
فيما أشار البرتغالي جواو أروزو مدرب منتخب المغرب إلى إنه أعد لاعبيه على مدار شهرين من أجل الوصول لأعلى درجة من الانسجام، مشيداً بحالة الانضباط التي تميز الجميع في الفترة الأخيرة, وما يخص منتخب تونس، أضاف : “نحن نعرفهم جيداً وسبق أن تواجهنا معهم في بطولة شمال أفريقيا”.
وقال أشرفي حباس لاعب منتخب تونس: “وصلنا للدور نصف النهائي بصعوبة، ولن نتنازل عن بلوغ المباراة النهائية، قدمنا مستويات أكثر من مميزة مع زملائي، دائماً مباريات المنتخبات الافريقية تكون مثيرة”.
واعتبر عمر العمراني لاعب المغرب أن مواجهة تونس تعتبر بمثابة “نهائي مبكر، مشيرا إلى أن المباراة ستكون صعبة للغاية على الطرفين، مشدداً على إيجابية فترة الإعداد رغم الوصول إلى الرياض قبل يومين فقط من انطلاق البطولة.

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