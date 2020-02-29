حملة “5091 ” لإنقاذ مرضى الفشل الكلوي‬

المناطق _ جدة

أطلقت جمعية البر بجدة حملة لدعم برنامج علاج مرضى الفشل الكلوي ، وذلك عن طريق التبرع للجمعية عبر الرسائل النصية برسالة للرقم «5091 » .‬

‫وذكر رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الدكتور سهيل بن حسن قاضي أن الجمعية أطلقت الحملة لدعم مرضى الفشل الكلوي عبر التبرع لهم بواسطة الرسائل النصية ليساهموا معها في دعم خدمات الغسيل الكلوي ، عبر التبرع بإرسال رسالة نصية فارغة إلى الرقم «5091 » للتبرع بمبلغ 10 ريالات لمرة واحدة، أو إرسال الرقم (1) للتبرع بمبلغ 12 ريالاً شهرياً، مضيفاً أن (البر) في ظل الزيادة في أعداد المصابين بهذا المرض من المحتاجين حرصت على علاجهم ومساعدتهم صحياً ونفسيا، ومن هذا المنطلق تم إنشاء مراكز غسيل الكلى وهما مركز هشام عطار – أكبر مركز خيري بجدة – ومركز عبدالكريم بكر حيث يعمل القائمون على هذين المركزين طوال أيام الأسبوع لتلبية حاجات المستفيدين.‬

‫وأشار الدكتور قاضي إلى أن ( البر ) تتطلع خلال العام الحالي إلى زيادة عدد المستفيدين واستيعاب المرضى، من أجل تقديم الخدمة الأفضل لهم ولجميع الراغبين في العلاج والاستفادة من خدماتها المتنوعة. ‬

‫الجدير بالذكر أن مراكز الغسيل الكلوي بالجمعية والتي تحوي 70 جهازاً لغسيل الكلى، يشرف فريقها المتخصص من المستشارين و الأطباء طيلة السنوات الماضية على أكثر من نصف مليون جلسة غسيل كلوي، بمعدل 43 ألف جلسة غسيل سنوياً ، حتى نالت ثقة المستفيدين وباتت أحد المقاصد الخدمية الخيرية للمهتمين بشأن أمراض الكلى والراغبين في العلاج لمن يعانون من الفشل الكلوي، وقد حصلت المراكز نظير ذلك على العديد من الجوائز أبرزها شهادة الايزو العالمية كونها مطابقة للمواصفات وتوفر أعلى معايير خدمات الرعاية والعلاج للمستفيدين.