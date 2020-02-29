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الجواد طلاب الخالدية يفوز بشوط العبية في كأس السعودية

الجواد طلاب الخالدية يفوز بشوط العبية في كأس السعودية
http://almnatiq.net/?p=837715
المناطق _ الرياض

قدّم طلاب الخالدية لاسطبلات الخالدية شوطاً رائعاً في شوط العبية المخصص للخيل العربية الأصيلة الذي تبلغ جائزته مليون وتسع مئة ألف دولار على مسافة 2000 متر ترابي في سباق “كأس السعودية”على مضمار الملك عبدالعزيز للفروسية.
وسارت جياد الخالدية في المقدمة تكتيكياً لسحب نفس الجياد الأخرى، ولصنع الانتصار فيما بعد ذلك للفرس طلاب الخالدية، الذي يدربه مطلق القحطاني.
وفي بداية السباق سار زياد لاسطبلات ياس خلف المتصدر، وكذلك وثاب الخالدية ولكنهما لم يصمدا إلى النهاية، حيث ظهر طلاب الخالدية مع خيّاله روبيرتو بيريز في المئتي متر الأخيرة، ليحقق الفوز بعد ذلك بكل جدارة.
كما حلّ في المركز الثاني هجرس وجاء في المركز الثالث مشهور الخالدية.

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