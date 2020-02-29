احدث الأخبار

“المناطق” تكشف تفاصيل جديدة في قضية المتهمة باختطاف الأطفال بالدمام
أبرز المواد
 شاهد..ما السر وراء تواجد آلاف الخليجيين في إيران في هذا الوقت تحديدا
أبرز المواد
 الجواد طلاب الخالدية يفوز بشوط العبية في كأس السعودية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل سباق “كأس السعودية”
أبرز المواد
 حملة “5091 ” لإنقاذ مرضى الفشل الكلوي‬
صحة
 stc تتوج الفائزين في “كأس السعودية”… أغلى سباقات الخيول في العالم
أبرز المواد
 كأس العرب : مدربا تونس والمغرب يؤكدان استعداداتهما لمواجهتهما غدًا في نصف النهائي
أبرز المواد
 “الصحة” تدعو للتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا على مدار الساعة
أبرز المواد
 فريق ” نبض الحياة ” التطوعي ينهي إستعداده للمشاركة في اليوم العالمي للدفاع المدني بتبوك
منطقة تبوك
 مدني الباحة يعلن السلامة أولاً من خلال استعداداته لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام 2020
منطقة الباحة
 بومبيو: أميركا قضت على القاعدة في أفغانستان
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تعتمد تحديث أسعار العرض المرجعي لربط الاتصال البيني (RIO)
أبرز المواد
عاجل

سفارة خادم الحرمين في بيروت للسعوديين: أجّلوا خُطط سفركم إلى لبنان

“المناطق” تكشف تفاصيل جديدة في قضية المتهمة باختطاف الأطفال بالدمام

“المناطق” تكشف تفاصيل جديدة في قضية المتهمة باختطاف الأطفال بالدمام

أبرز المواد
شاهد..ما السر وراء تواجد آلاف الخليجيين في إيران في هذا الوقت تحديدا

شاهد..ما السر وراء تواجد آلاف الخليجيين في إيران في هذا الوقت تحديدا

أبرز المواد
الجواد طلاب الخالدية يفوز بشوط العبية في كأس السعودية

الجواد طلاب الخالدية يفوز بشوط العبية في كأس السعودية

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل سباق “كأس السعودية”

خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل سباق “كأس السعودية”

أبرز المواد

شاهد..ما السر وراء تواجد آلاف الخليجيين في إيران في هذا الوقت تحديدا

http://almnatiq.net/?p=837718
المناطق _ الرياض

يشاهد الكثير منا هذه الايام الأعداد الكبيرة من الخليجيين الذين كشف انتشار فيروس كورونا تواجدهم في إيران وفي هذا الوقت تحديدا الذي لا توجد فيه طقوس شيعية.
وحتى نعرف سر ذهاب عدد كبير من الخليجيين إلى إيران في الوقت الحالي، فإيران تحتفظ بالاف الخليجيين من مزدوجي الجنسية الايرانية والخليجية كعملاء لها في الدول الخليجية و كمشاركين في الانتخابات البرلمانية نظرا لعزوف الشعب الإيراني عن المشاركة حيث شوهد ذلك في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث يحق لمزدوجي الجنسية التصويت في هذه الانتخابات .

 

روابط ذات صلة

“المناطق” تكشف تفاصيل جديدة في قضية المتهمة باختطاف الأطفال بالدمام

“المناطق” تكشف تفاصيل جديدة في قضية المتهمة باختطاف الأطفال بالدمام
الجواد طلاب الخالدية يفوز بشوط العبية في كأس السعودية

الجواد طلاب الخالدية يفوز بشوط العبية في كأس السعودية
خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل سباق “كأس السعودية”

خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل سباق “كأس السعودية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*