شاهد..ما السر وراء تواجد آلاف الخليجيين في إيران في هذا الوقت تحديدا

المناطق _ الرياض

يشاهد الكثير منا هذه الايام الأعداد الكبيرة من الخليجيين الذين كشف انتشار فيروس كورونا تواجدهم في إيران وفي هذا الوقت تحديدا الذي لا توجد فيه طقوس شيعية.

وحتى نعرف سر ذهاب عدد كبير من الخليجيين إلى إيران في الوقت الحالي، فإيران تحتفظ بالاف الخليجيين من مزدوجي الجنسية الايرانية والخليجية كعملاء لها في الدول الخليجية و كمشاركين في الانتخابات البرلمانية نظرا لعزوف الشعب الإيراني عن المشاركة حيث شوهد ذلك في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث يحق لمزدوجي الجنسية التصويت في هذه الانتخابات .