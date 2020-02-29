الجواد كول ذا ويند يفوز بشوط “لونجين” للتحمل بكأس السعودية

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قدّم الجواد كول ذا ويند سباقًا رائعًا عندما فاز بشوط لونجين عشب على مسافة 3000 متر، في حين ترك بدايات السباق لجياد المقدمة، ليدخر جهده للخط المستقيم الأخير، وليحسم المنافسة لصالحه.

وقاد دي إكس بي من ألمانيا معظم مراحل السباق، يتبعه دراماتيك ديفايس الذي خرج عن مسار السباق نهائياً بعد المنعطف الأول، وسار بالقرب من دي إكس بي وكروس كاونتر.

وعند المنعطف ما قبل الأخير انضم كونتناقو إلى جياد المقدمة، ولكن المسافة الطويلة أرهقت المتصدرين وبدأت خيل الدخول في المنافسة على الصدارة.

وفي الـ 200 متر الأخيرة دخل الجواد الفائز معترك المنافسة وانتزع الصدارة ولاحقه بشكل قوي ميكونج ولكنه كان متأخرا عن الفائز بعدة أطوال.

يذكر أن الجواد الفائز يدربه فريدي هيد وقاده للفوز أوليفر بيليه، وهو مملوك للأمريكي جورج ستروبرج، وبلغت جائزة الفوز بهذا الشوط 2.5 مليون دولار.