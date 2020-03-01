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النيابة العامة: القبض على أشخاص تحرشوا بالفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية

النيابة العامة: القبض على أشخاص تحرشوا بالفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية

أبرز المواد

النيابة العامة: القبض على أشخاص تحرشوا بالفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية

النيابة العامة: القبض على أشخاص تحرشوا بالفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية
http://almnatiq.net/?p=837747
المناطق _ الرياض

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على الأمر الصادر من معالي النائب العام بشأن القبض على عدد من الأشخاص لقيامهم بالتحرش بفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية والتباهي بذلك، فقد تمت مباشرة إجراءات الاستدلال من قبل الجهة المختصة طبقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من نظام الإجراءات الجزائية، والقيام بإجراءات البحث والتحري وتحديد هوية المعنيين بالواقعة والقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة

كما أكد المصدر المسؤول أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق مع المذكورين فور القبض عليهم و مثولهم أمام المحقق المختص بالتحقيق في جرائم التحرش، وأن القضية تحت الإجراء وجارٍ ضبط شهادة شهود الواقعة وتفريغ تصوير الكاميرات المحيطة بمحل الحادثة

كما أوضح مصدر “الوئام” أنه حال انتهاء التحقيق بتوجيه الاتهام للمذكورين طبقاً للمادة (١٢٦) من نظام الإجراءات الجزائية، فسيتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة بطلب إيقاع العقوبات المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش

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