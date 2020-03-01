ترامب : يرحب بالاتفاق الذي وقع مع حركة طالبان

المناطق _ وكالات

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وحركة طالبان اليوم ووصفه بالخطوة لإنهاء أطول حروب الولايات المتحدة وإعادة القوات الأمريكية من أفغانستان.

ونقل بيان للبيت الأبيض عن الرئيس ترامب قوله فيما يتعلق بالاتفاق: “نعمل على إنهاء أطول حروب أمريكا أخيرًا وإعادة قواتنا إلى الوطن”.