عاجل

سفارة خادم الحرمين في بيروت للسعوديين: أجّلوا خُطط سفركم إلى لبنان

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى “كلب”

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى “كلب”

أبرز المواد
الفيفا يكشف خطته بعد انتشار فيروس “كورونا”

الفيفا يكشف خطته بعد انتشار فيروس “كورونا”

أبرز المواد
رئيس هيئة الأركان اليمني يثمن جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن

رئيس هيئة الأركان اليمني يثمن جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن

أبرز المواد
ترامب : يرحب بالاتفاق الذي وقع مع حركة طالبان

ترامب : يرحب بالاتفاق الذي وقع مع حركة طالبان

أبرز المواد

ترامب : يرحب بالاتفاق الذي وقع مع حركة طالبان

ترامب : يرحب بالاتفاق الذي وقع مع حركة طالبان
http://almnatiq.net/?p=837752
المناطق _ وكالات

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وحركة طالبان اليوم ووصفه بالخطوة لإنهاء أطول حروب الولايات المتحدة وإعادة القوات الأمريكية من أفغانستان.
ونقل بيان للبيت الأبيض عن الرئيس ترامب قوله فيما يتعلق بالاتفاق: “نعمل على إنهاء أطول حروب أمريكا أخيرًا وإعادة قواتنا إلى الوطن”.

روابط ذات صلة

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى “كلب”

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى “كلب”
الفيفا يكشف خطته بعد انتشار فيروس “كورونا”

الفيفا يكشف خطته بعد انتشار فيروس “كورونا”
رئيس هيئة الأركان اليمني يثمن جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن

رئيس هيئة الأركان اليمني يثمن جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*