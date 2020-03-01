رئيس هيئة الأركان اليمني يثمن جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن

المناطق _ مأرب

ثمن رئيس هيئة الأركان اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز الجهود المبذولة من تحالف دعم الشرعية في اليمن على دعمها المستمر للقوات المسلحة في بلاده من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيها واستعادة ما تبقى من مناطق مازالت تحت سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وشدد اجتماع لرئيس هيئة الأركان اليوم في مدينة مأرب مع قيادة العمليات المشتركة على مضاعفة الجهود وتوحيد الصفوف وتحمل المسئوليات في هذا الظرف غير الاعتيادي، بحسب ما أورده موقع / سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وأكد الفريق بن عزيز على مواصلة الجهود التي مضت بها قيادة العمليات المشتركة فيما يخص الإعداد القتالي والمعنوي في مسرح العمليات القتالية ورفد الجبهات والقوات المسلحة بالقوة البشرية بمختلف التخصصات.

ووجه رئيس هيئة الأركان العامة بتقديم الأفكار والرؤى العملية لرفع الجاهزية القتالية وتنفيذ برامج تدريبية في جميع الوحدات القتالية المشكلة على أسس ومعيار وطني وفقا لقانون الجيش.

وقال الفريق بن عزيز: إن العمليات المشتركة ستظل تعمل وفقاً للأهداف التي من أجلها شكلت وسنعمل جميعا وفق دوائر وزارة الدفاع والعمل المؤسسي وسنمضي بنفس الروح القتالية الصادقة تحت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في بلاده.