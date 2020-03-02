احدث الأخبار

مقتل عناصر من مليشيات طرابلس في كمين للجيش الليبي
أبرز المواد
 متى ينبغي استخدام كمامة للحماية من كورونا؟
أبرز المواد
 شرب الماء على معدة فارغة.. 11 تأثيرا “حتميا”
أبرز المواد
 صواب أم خطأ؟.. أهم 6 أسئلة عن كورونا وإجاباتها القاطعة
أبرز المواد
 محافظ الخفجي يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
المنطقة الشرقية
 إدارة نادي الاتفاق تصدر بياناً بشأن جدولة مباريات الفريق
أبرز المواد
 محافظ بقيق يدشن اليوم العالمي للدفاع المدني في المحافظة‬
المنطقة الشرقية
 انعقاد اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة جمهورية بلغاريا لدى المملكة
منطقة الرياض
 إدمان الهواتف الذكية يغير شكل وحجم الدماغ تماما كإدمان المخدرات
أبرز المواد
 انطلاق أعمال مجموعة التواصل لقمة شباب العشرين في الرياض
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن فرحان يزور جناح مركز الاتصال والاعلام الجديد بوزارة الخارجية في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني
أبرز المواد
عاجل

سفارة خادم الحرمين في بيروت للسعوديين: أجّلوا خُطط سفركم إلى لبنان

مقتل عناصر من مليشيات طرابلس في كمين للجيش الليبي

مقتل عناصر من مليشيات طرابلس في كمين للجيش الليبي

أبرز المواد
متى ينبغي استخدام كمامة للحماية من كورونا؟

متى ينبغي استخدام كمامة للحماية من كورونا؟

أبرز المواد
شرب الماء على معدة فارغة.. 11 تأثيرا “حتميا”

شرب الماء على معدة فارغة.. 11 تأثيرا “حتميا”

أبرز المواد
صواب أم خطأ؟.. أهم 6 أسئلة عن كورونا وإجاباتها القاطعة

صواب أم خطأ؟.. أهم 6 أسئلة عن كورونا وإجاباتها القاطعة

أبرز المواد

مقتل عناصر من مليشيات طرابلس في كمين للجيش الليبي

مقتل عناصر من مليشيات طرابلس في كمين للجيش الليبي
http://almnatiq.net/?p=837775
المناطق - الرياض

قالت غرفة عمليات إجدابيا التابعة للجيش الوطني الليبي، إن الوحدات القتالية للقوات المسلحة تمكنت من نصب كمين محكم للميليشيات في محور عين زارة جنوب شرقي طرابلس.

وذكرت الغرفة في إفادة صحفية عاجلة أن القوات تقدمت في محور عين زارة وسط انهيار كامل للميليشيات المدعومة والمعززة بمرتزقة جلبتهم تركيا.

وأسفر الكمين بحسب الإفادة عن مقتل 7 منهم وأسر شخص يعتقد أنه سوري الجنسية في محور عين زارة.

كما أسفر عن حرق ثلاث عربات مسلحة للميليشيات واسترجاع عربة مسلحة نوع بساط عليها مدفع من نوع دوشكة.

وتقدم تركيا دعما عسكريا كبيرا للميليشيات المتطرفة المرتبطة بحكومة طرابلس التي يرأسها فائز السراج، سواء بإرسال مستشارين عسكريين أو جنود أو أسلحة أو حتى مرتزقة من سوريا.

وتشهد طرابلس ومحيطها معارك بين قوات الجيش الوطني والميليشيات المتشددة، حيث يسعى الجيش إلى تخليص العاصمة من قبضة التطرف في عملية عسكرية أطلقها منذ أشهر.

روابط ذات صلة

متى ينبغي استخدام كمامة للحماية من كورونا؟

متى ينبغي استخدام كمامة للحماية من كورونا؟
شرب الماء على معدة فارغة.. 11 تأثيرا “حتميا”

شرب الماء على معدة فارغة.. 11 تأثيرا “حتميا”
صواب أم خطأ؟.. أهم 6 أسئلة عن كورونا وإجاباتها القاطعة

صواب أم خطأ؟.. أهم 6 أسئلة عن كورونا وإجاباتها القاطعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*