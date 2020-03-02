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بنك التصدير والاستيراد يبدأ أعماله منتصف الربع الثاني

بنك التصدير والاستيراد يبدأ أعماله منتصف الربع الثاني
http://almnatiq.net/?p=837783
المناطق - الرياض

ينتظر أن يبدأ بنك التصدير والاستيراد أعماله رسميا منتصف الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن وافق مجلس الوزراء خلال شباط (فبراير) الماضي على تنظيمه.
وقال وفقا لـ “الاقتصادية” مازن الجاسر المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، “إن الجهة المعنية بهذا الأمر تعمل حاليا على إعداد آليات إطلاق البنك التي تعتبر في مراحلها الاخيرة، ليبدأ من هذا الموعد بدء استقبال الطلبات من المصدرين”.
وأوضح الجاسر على هامش ورشة عمل عقدتها هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل في الرياض الأسبوع الماضي، أن الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات النظامية لتأسيس البنك، بعد أن عملت على إجراء دراسة تفصيلية تم من خلالها إجراء تقييم شامل لاحتياجات المصدرين والبيئة التمويلية الحالية والمعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
وفيما يختص بالضرائب المتعلقة بالصادرات، كشفت الورشة أن الدول الخليجية المطبقة لضريبة القيمة المضافة والانتقائية تعمل حاليا على نظام “العمل الضريبي الموحد”، على غرار الاتحاد الجمركي الموحد لدول مجلس الخليج التعاوني.

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