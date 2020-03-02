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104 مليارات ريال قيمة 426 ألف طلب تنفيذ أمام المحاكم في 6 أشهر

104 مليارات ريال قيمة 426 ألف طلب تنفيذ أمام المحاكم في 6 أشهر

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104 مليارات ريال قيمة 426 ألف طلب تنفيذ أمام المحاكم في 6 أشهر

104 مليارات ريال قيمة 426 ألف طلب تنفيذ أمام المحاكم في 6 أشهر
http://almnatiq.net/?p=837785
المناطق - الرياض

بلغت قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية، التي باشرتها محاكم التنفيذ في السعودية نحو 104 مليارات ريال لتنفيذ 426 ألف طلب خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي، وذلك بمعدل 17.3 مليار ريال شهريا.
وبحسب الاقتصادية، استحوذت محاكم منطقة الرياض النسبة الأعلى من قيمة الطلبات بنحو 45.1 في المائة وقيمة 47.4 مليار ريال لنحو 106 آلاف طلب، تلتها المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بقيمة تقدر بنحو 25.7 مليار ريال لتنفيذ 71850 طلبا.
وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثالثة لتحصيل 22 مليار ريال لتنفيذ 125628 طلبا، تليها منطقة المدينة المنورة بـ 2.8 مليار ريال لنحو 28.8 ألف طلب تنفيذ، تليها منطقة الباحة بقيمة 1.6 مليار ريال لتنفيذ 6003 طلبات.
وبلغت قيمة طلبات منطقة عسير 1.45 مليار ريال لعدد 19986 طلبا، تليها منطقة القصيم 1.29 مليار ريال لعدد 13863 طلبا، ومنطقة تبوك 617.5 مليون ريال لنحو 17734 طلبا. فيما بلغت قيمة التنفيذ لمحاكم منطقة جازان 459 مليون ريال لـ14278 طلبا، ومنطقة نجران 282.2 مليون ريال لتنفيذ 6889 طلبا.
وأكملت محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة رفع أوامر إيقاف الخدمات الصادرة إلكترونيا من محاكم التنفيذ للطلبات المالية، وأعلنت وزارة العدل أن عدد الموقفة خدماتهم “صفر”.

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