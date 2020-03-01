احدث الأخبار

ترمب يعلن عن لقاء قريب مع قادة طالبان
أبرز المواد
 الصين: 35 وفاة جديدة و573 إصابة إضافية بكورونا
أبرز المواد
 ضبط فتاتين مخالفتين للذوق والآداب العامة بالقصيم
أبرز المواد
 نشاطًا للرياح السطحية على عدد من مناطق المملكة
أبرز المواد
 كورونا وكوريا الشمالية.. الزعيم يحذر من “عواقب وخيمة”
أبرز المواد
 أردوغان “يبتز” ألمانيا.. ويؤكد عبور 18 ألف مهاجر إلى أوروبا
أبرز المواد
 “العدل”: 10 آلاف عملية توثيق عقارات في المملكة خلال أسبوع
أبرز المواد
 عودة كورونا للمتعافين.. كيف تطور السلوك الخطير للفيروس؟
أبرز المواد
 علماء يجيبون: لماذا حدث الانفجار العظيم المرتبط بنشأة الكون؟
أبرز المواد
 الأحوال المدنية تقدم خدماتها للنساء داخل الثانوية التاسعة بتبوك
منطقة تبوك
 السعودية تحقق النسبة القصوى في تنفيذ اتفاق تيسير التجارة العالمي
أبرز المواد
 ارتفاع التمويلات لسيدات الأعمال 58 % خلال عام .. 469 مليون ريال لـ 235 منشأة
أبرز المواد
عاجل

سفارة خادم الحرمين في بيروت للسعوديين: أجّلوا خُطط سفركم إلى لبنان

ترمب يعلن عن لقاء قريب مع قادة طالبان

ترمب يعلن عن لقاء قريب مع قادة طالبان

أبرز المواد
الصين: 35 وفاة جديدة و573 إصابة إضافية بكورونا

الصين: 35 وفاة جديدة و573 إصابة إضافية بكورونا

أبرز المواد
ضبط فتاتين مخالفتين للذوق والآداب العامة بالقصيم

ضبط فتاتين مخالفتين للذوق والآداب العامة بالقصيم

أبرز المواد
نشاطًا للرياح السطحية على عدد من مناطق المملكة

نشاطًا للرياح السطحية على عدد من مناطق المملكة

أبرز المواد

نشاطًا للرياح السطحية على عدد من مناطق المملكة

نشاطًا للرياح السطحية على عدد من مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=837799
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق ( تبوك ، الجوف، الحدود الشمالية، حائل ، القصيم ، الشرقية ، الرياض )فيما يؤدي نشاط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر إلى ارتفاع الأمواج .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبيه شرقيه إلى جنوبيه بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

روابط ذات صلة

ترمب يعلن عن لقاء قريب مع قادة طالبان

ترمب يعلن عن لقاء قريب مع قادة طالبان
الصين: 35 وفاة جديدة و573 إصابة إضافية بكورونا

الصين: 35 وفاة جديدة و573 إصابة إضافية بكورونا
ضبط فتاتين مخالفتين للذوق والآداب العامة بالقصيم

ضبط فتاتين مخالفتين للذوق والآداب العامة بالقصيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*