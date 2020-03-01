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ترمب يعلن عن لقاء قريب مع قادة طالبان

ترمب يعلن عن لقاء قريب مع قادة طالبان
http://almnatiq.net/?p=837808
المناطق - وكالات

ثمن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس السبت، توقيع اتفاق تاريخي مع حركة طالبان، تأمل واشنطن أن يمهّد لانتهاء أطول حروبها، مشيراً إلى أنه سيلتقي قادة طالبان، شخصياً، في المستقبل غير البعيد.

وقال الرئيس الأميركي، في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، إنه يعتقد أن طالبان على استعداد للسلام، لكنه حذّر من أنه في حال لم تلتزم الحركة بالاتفاق، “فسنتراجع عنه”.

ترمب خلال المؤتمر الصحفي

وأضاف ترمب، أن على دول الجوار لأفغانستان المساعدة في الحفاظ على الاستقرار هناك عقب الاتفاق الذي قد يمهد الطريق لانسحاب القوات الأميركية والأجنبية من أفغانستان، بشكل كامل، يشكل خطوة على طريق إنهاء الحرب الدائرة هناك منذ 18 عاماً.

ويرى خبراء أن المحادثات المقبلة بين الأطراف الأفغانية ستكون أكثر تعقيداً بكثير من الاتفاق المبدئي، لكن ترمب قال إنه يعتقد أن المفاوضات ستنجح في النهاية، لأن “الجميع سئموا من الحرب”.

وقعت الإدارة الأميركية هذا الاتفاق مع حركة طالبان، الذي يمهد لانسحاب القوات الأميركية وقوات حلف الناتو من أفغانستان خلال فترة زمنية محددة والإفراج عن سجناء وبدء عملية سياسية.

وتوسطت في الاتفاق قطر التي تربطها بحركة طالبان علاقة قوية إلا أنه يبقى – كسابقيه – محل شك في التزام طالبان.

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