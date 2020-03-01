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“هدف” وممثلين في القطاع الخاص يعقدان ورشة عمل لتطوير البرامج التدريبية وتحسين جودتها

“هدف” وممثلين في القطاع الخاص يعقدان ورشة عمل لتطوير البرامج التدريبية وتحسين جودتها
http://almnatiq.net/?p=837817
المناطق - الرياض

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في مقره بمدينة الرياض، ورشة عمل بحضور عدة ممثلين عن منشآت القطاع الخاص المُوظِفة، بهدف تطوير برنامج التدريب المرتبط بالتوظيف خارج المنشأة بالمعاهد الربحية من وجهة نظر تلك المنشآت، وتحسين جودة مخرجات البرامج التدريبية.

ورحب مدير عام تطوير برامج التدريب في “هدف” الأستاذ محمد الشويعر، في بداية الورشة بالحضور، مبينًا أن الصندوق يقدم عدة ممكنات وبرامج لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، ودعم استقرارهم الوظيفي.

وأكد الشويعر، أن الصندوق يعقد هذه الورشة، من أجل مشاركة منشآت القطاع الخاص الموظِفة لأبناء الوطن، في تطوير برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها الصندوق، والاستماع لآرائهم ولتجاربهم، واحتياجات سوق العمل من البرامج التدريبية، وتجويد مخرجات هذه البرامج.

وأطلعَ مدير إدارة تطوير وتصميم برامج التدريب في “هدف” الأستاذ عبدالله قاسم، الحضور على برامج التدريب المقدمة من الصندوق، وهي برامج الشهادات المهنية الاحترافية، ومنصة التدريب الالكتروني “دروب”، والتدريب على رأس العمل “تمهير”، والتدريب المبني على توظيف المخرجات “كوادر”، كما قدم للحضور شرحًا عن هذه البرامج وأهدافها وكيفية الاستفادة منها، وتم الاسهاب في برنامج دعم التدريب في المعاهد الربحية وفق محاور تم طرحها في الورشة

وشارك الحضور بفاعلية في مناقشات ومحاور الورشة، التي تناولت الحديث حول وجهة نظر القطاع الخاص في البرنامج التدريبي المناسب للتأهيل والتوظيف، والنمط التدريبي المناسب، والمجالات التي يتم التركيز عليها، ومدد البرامج التدريبية المناسبة، ومحددات اختيار الجهات التدريبية، والسياسات المقترح تنفيذها بحق الجهات المُدربة والموظفة في حال مخالفتها للسياسة التدريبية.

وشهدت الورشة، تفاعلًا من المشاركين فيها، وطرحًا لعدد من الأفكار والاستفسارات، حيث أجاب القائمون على الورشة على استفسارات ومقترحات المشاركين، مؤكدين حرصهم على الاستفادة من الآراء والأفكار المطروحة خلال الورشة.

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